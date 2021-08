Koblenz School of Ballet veranstaltet erste Tanz-Ferienfreizeit

Kürzlich in Wallersheim: Eltern nehmen ihre leicht übermüdeten, aber glücklichen Kinder nach einer Woche Tanzen und vielen anderen Aktivitäten im Rahmen der ersten Tanz-Ferienfreizeit der Koblenz School of Ballet wieder in Empfang.

Es war ein langgehegter Wunsch von Sara Cocker, der Leiterin der Ballettschule, den Kindern und Jugendlichen nach all den Monaten des Ausharrens eine unbeschwerte Ferienwoche zu bieten. Die großzügigen Räumlichkeiten der Koblenz School of Ballet mit einem Ballettstudio von 300 Quadratmetern, einem zweiten Studio sowie weiteren Räumen und sanitären Einrichtungen machten dies auch in Corona-Zeiten möglich.

Tänzerinnen und Tänzer der Ballettschule sowie externe Tanzbegeisterte im Alter von acht bis 14 Jahren verbrachten gemeinsam eine Woche voller Tanz, Spaß und Action. Unabhängig von der Tanzerfahrung wurden täglich mehrere Stunden Tanztraining absolviert. Eingeteilt in Kleingruppen von sechs bis acht Teilnehmern wurde unter der Anleitung von professionellen Tanzlehrern (Sara & Paul Cocker, Etsuko Onishi, Rory Stead) trainiert. Die jungen Tänzer profitierten dabei besonders von Frau Cockers Bühnenerfahrung, wobei die Freude am Tanzen immer im Vordergrund stand!

Neben dem klassischen Balletttraining erhielten die Kinder und Jugendlichen aber auch Einblick in Methoden und Techniken aus anderen Tanzarten wie Musical und zeitgenössischer Tanz. Das Angebot wurde durch Tanz-Fitness (DDMIXX), Schauspieltraining und Pantomime ergänzt. Es standen aber noch andere Aktivitäten auf dem Programm wie zum Beispiel die Anleitung wie man einen Ballett-Dutt macht oder einen gesunden Snack zubereitet oder sich einen Ballett-Beutel näht und verziert. Absoluter Glanzpunkt war natürlich die Übernachtungs-Party am Freitagabend, die mit einer kleinen Vorstellung des Erlernten begann und von einem Grillabend gefolgt wurde. Der Ballettunterricht im Schlafanzug um Mitternacht sollte eigentlich der krönende Abschluss sein, doch die Energie der Kinder reichte bis in die frühen Morgenstunden.

Befragt man die Teilnehmer und Betreuer kann man von einer wirklich gelungenen Veranstaltung sprechen, die Sara Cocker und ihr Team gerne im nächsten Jahr wiederholen würden sofern es die Umstände zulassen.