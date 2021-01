Knapp Service Koblenz spendet 15 Mal in 15 Jahren

Michael Krause übergab im Dezember in Vertretung des Betriebsleiters Michael Zimmer den sage- und schreibe 15. Scheck, erneut in Höhe von 2000 Euro, an Repräsentant und Vorstand von Lachen Helfen, Hauptmann Peter Olf aus Lahnstein. Aufgrund der Corona-Einschränkungen fand die Übergabe erstmals leider nicht im Rahmen der traditionellen Weihnachtsfeier der Firma, sondern in deren Büroräumen statt. „Dieser Scheck freut uns ganz besonders, zeigt er doch, dass die Knapp Service Koblenz trotz der Pandemie weiter wirtschaftlich gut aufgestellt ist“, so Olf in seinem Dank. Diese gute Lage lässt die Knapp Service auch kräftig in die Region investieren. Im Industriegebiet am Koblenzer Autobahnkreuz entsteht derzeit das neue Firmengebäude. Der Baufortschritt liegt dem Zeitplan voraus, in 2021 wird Richtfest sein.

28.000 Euro sind bis heute auf Veranlassung von Dr. Knapp, dem geschäftsführenden Gesellschafter, in wichtige Hilfsprojekte der Soldaten und Polizisten in den Einsatzländern geflossen. Die Unterstützung nachhaltiger Hilfe, insbesondere die hohe Sicherheit im Umgang mit den doch erheblichen Spendengeldern – die Projekte werden stets durch die Soldaten oder Polizisten im Einsatz begleitet – waren ausschlaggebend für Dr. Knapp, Lachen Helfen langfristig zu unterstützen.

Kinder sind die schwächsten Glieder jeder Gesellschaft. In Kriegs- und Krisengebieten gilt das ganz besonders. So werden weltweit Projekte für Kinder umgesetzt, damit diese eine Chance auf eine Zukunft in ihrer Heimat haben. Beispielhaft stellte Olf Projekte in Afghanistan, Usbekistan und im Irak vor. In Zusammenarbeit mit dem Einsatzführungskommando in Potsdam werden auch Projekte in Mali oder in Syrien realisiert, ein Erholungsheim für Straßenkinder in der Ukraine ist fertig. Krankenhäuser und vor allem auch Schulbauten sind für wenig Geld realisierbar. Kindern diese Chance, besonders durch Bildung, auf ein besseres Leben zu ermöglichen, ist die Motivation der zahlreichen engagierten Helfer.

Peter Olf dankte Herrn Krause und der Knapp Service Koblenz für die 15-jährige Treue und die stets verlässliche Unterstützung. “Im Netz der Hilfe stellen Soldaten und Polizisten eine unverzichtbare Ergänzung in Bereichen sicher, die andere Hilfsorganisationen teilweise nicht leisten können. Die hohe Sicherheit im sorgsamen Umgang mit den Spendengeldern ist der beste Grund, dieses Engagement unserer Soldaten und Polizisten aktiv zu unterstützen." Mit den besten Wünschen für Firma, Mitarbeiter und deren Familien für das Jahr 2021 schloss Olf seine Dankesworte.