Kleine Kunstfreunde gingen auf Umwelt-Safari

Koblenzer Bündnis für Familie bietet seit 15 Jahren Herbstferien-Freizeit an – ein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines der wichtigsten Anliegen des Koblenzer Familienbündnisses. Um nicht nur für diese Lebenshaltung zu werben, sondern auch ganz konkrete Hilfe bei der Umsetzung zu leisten, organisiert der Zusammenschluss aus Koblenzer Unternehmen, Verwaltungen, Einrichtungen und engagierten Bürgern seit nunmehr 15 Jahren Herbstferienfreizeiten an. Kooperationspartner war auch in diesem Jahr die Katholische Familienbildungsstätte Koblenz. 80 junge Koblenzer nahmen diesmal an mindestens einem der beiden Wochenangebote im Werk Bleidenberg teil.

„Ist das Kunst oder kann das weg?“ Unter diesem nicht immer ganz ernst gemeinten Motto stand die erste Ferienwoche, die dem flapsigen Titel zum Trotz auf spielerische Weise eine ernst gemeinte Botschaft transportierte. Denn im Mittelpunkt kindlich-kreativen Schaffens stand der Müll. Windlichter aus Marmeladengläsern, Tiere aus Eierkartons und Vogelhäuser aus Milchtüten waren nur einige der kunterbunten Ergebnisse herbstlicher Müllvermeidung. Ein Tagesausflug führte die Mädchen und Jungen ins Junge Museum Mainz, wo die Ausstellung „Umwelt, Klima und Du“ ein aktuelles Thema kindgerecht vermittelte. „Auf Tierisch wilde Abenteuer-Safari ging es in der zweiten Ferienwoche, deren Glanzpunkt ein Besuch im Kölner Zoo war. Aber nicht nur dort gaben Löwen, Tiger, Affen, Elefanten und Co. die Richtung vor. Ob beim Basteln oder Spielen – immer ging es um die bunten, süßen, gefährlichen und manchmal auch gefährdeten Vierbeiner.

Ermöglicht wurde die Ferienfreizeit auch diesmal durch treue Sponsoren: „Ohne Unterstützung durch Debeka, Sparkasse Koblenz und Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung ginge es nicht“, stellte Bernhard Dostert klar, Sprecher der Bündnis-Arbeitsgruppe Betreuung und Arbeit, die für die Organisation und Umsetzung der Freizeit verantwortlich zeichnet. Bündniskoordinatorin Minka Bäumges wies darauf hin, dass es immer wichtig sei, Eltern bei der Ferienversorgung ihres Nachwuchses zu entlasten, denn in aller Regel decke der Urlaub nicht alle Ferienzeiten ab. „Nun kommt auch noch Corona hinzu, wodurch viele Mütter und Väter ohnehin am Limit sind. Deshalb war es uns wichtig das Angebot trotz deutlich höherem Organisationsaufwand aufrecht zu halten.“ In den vergangenen 15 Jahren besuchten knapp 1300 Kinder die Bündnis-Freizeiten.

Nähere Informationen zum Koblenzer Bündnis für Familie gibt es im Internet unter www.familienbuendnis-koblenz.de oder bei Minka Bäumges, Telefon 0261/129 23 05, E-Mail info@familienbuendnis-koblenz.de.