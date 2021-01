KKM spendet an den Koblenzer Hospizverein

Eine solche Begegnung führte jetzt zu einer Spende des Katholischen Klinikums Koblenz · Montabaur (KKM) in Höhe von 1000 Euro.

Menschen, die sich für andere einsetzen zu würdigen, kommt oft viel zu kurz. Für Simone Heck, Mitarbeiterin der Intensivstation am KKM, war eine persönliche Begegnung mit dem Koblenzer Hospizverein der entscheidende Impuls zu sagen: Wir müssen diese Arbeit würdigen. Ihrem Vorschlag folgte das Katholische Klinikum jetzt mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro, überreicht von Simone Heck und Ralf Braun (stellvertretender Hausoberer am KKM) an Katja Masendorf vom Koblenzer Hospizverein.

Das ambulante Kinder- und Jugendhospiz bietet psychosoziale Unterstützung und hospizlich-palliative Beratung für Familien, unabhängig von Nationalität und Konfession, in denen ein Kind aufgrund einer unheilbaren Erkrankung oder Behinderung eine begrenzte Lebenserwartung hat. Sie begleiten die Familien, wenn gewünscht, von Beginn der Diagnose bis über den Tod hinaus. „Durch unseren Einsatz möchten wir zu einer höchstmöglichen Lebensqualität für die betroffenen Kinder und ihrer Familien beitragen“, sagt Katja Masendorf.

Die Begleitung einer Familie, in denen ein Kind lebensverkürzt erkrankt oder behindert ist, erfordert Sensibilität. Oft sind Eltern überlastet und hilflos. Immer wieder müssen neue Lösungen gefunden werden, die entlasten und somit die Lebensqualität des Kindes und der Familie erhalten. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden auf diese Aufgabe professionell vorbereitet und durch Supervision und Fortbildung unterstützt. Durch ihre Zeit, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Flexibilität, Kreativität, Ruhe, Gelassenheit und Offenheit bringen sie Erleichterung in die Familien.

„Vieles von dem, was wir tun, lässt sich nur über Spenden finanzieren“, sagt Katja Masendorf. „Ihre Spende von 1000 Euro verstehen wir als Wertschätzung der hospizlichen Arbeit. Sie unterstützen damit unsere vielfältigen Aktivitäten in der Qualifizierung und in der Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen.“