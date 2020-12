Kita Kettig veranstaltete Wald- und Gartentag

Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 09:38 Uhr

Kita Kettig Kita Kettig Kita Kettig

„Kürzlich ging es für einen Teil unserer jüngsten Kita-Kinder zum ersten Mal am Wald- und Gartentag zur Grillhütte. Bereits in die Vorbereitungen waren die Kinder involviert, denn gemeinsam besuchten wir die Bäckerei Rünz, um Brötchen für das Mittagessen zu bestellen. Auch beim Packen der vielen Utensilien, die man für ein Abenteuer benötigt, halfen die Kinder fleißig mit. Dann war es endlich soweit: Die Wald- und Gartentage begannen. Schon morgens trafen wir uns an der Grillhütte mit unseren gepackten Frühstücksrucksäcken. Gestärkt ging es am ersten Tag auf Schatzsuche über den Streuobstwiesenweg. Am Ende erwartete uns eine Schatzkiste voller Überraschungen. Am zweiten Tag erkundeten wir die Umgebung rund um die Grillhütte. Auch das Mittagessen gab es an der Hütte. Es war eine tolle und spannende Zeit und wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste Abenteuer im Kettiger Wald.“