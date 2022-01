Kita Arche Noah schmückt Tannenbaum für Tiere

Einige Kinder der Kita Arche Noah Kettig hatten sich kürzlich am Wald- und Gartentag auf den Weg gemacht, um den Tieren des Waldes eine besondere Freude zu machen. Sie hatten viele Leckereien für die Waldbewohner vorbereitet und an einem kleinen Tannenbaum aufgehangen. So konnten die vorbeikommenden Tiere vom Tannenbaum naschen und sich auf das Weihnachtsfest einstimmen.

“Wir bedanken uns an dieser Stelle an Familie Fink, die dies immer wieder für die Kinder ermöglicht."