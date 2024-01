Kirschblütenkönigin Marina I. besuchte Grüne Woche in Berlin

Forum Moderne Landwirtschaft/Annette Birkenfeld Forum Moderne Landwirtschaft/Annette Birkenfeld Forum Moderne Landwirtschaft/Annette Birkenfeld Forum Moderne Landwirtschaft/Annette Birkenfeld Forum Moderne Landwirtschaft/Annette Birkenfeld

Über 150 Botschafter der Landwirtschaft haben sich auf der jüngsten Grünen Woche in Berlin getroffen. Unter den Repräsentanten war auch die Mülheim-Kärlicher Kirschblütenkönigin Marina I. Bereits zum zweiten Mal vertrat die junge Frau ihre Heimat in der Hauptstadt und war bei der feierlichen Parade auf dem ErlebnisBauernhof dabei.

Hopfen und Bienen, Kartoffeln und Raps, Bratwurst und Apfelwein – für mehr als 100 Produkte aus ganz Deutschland gibt es eine Prinzessin oder Königin, einen Prinzen oder König. Den traditionellen Obstanbau in Mülheim-Kärlich vertritt seit 2007 eine Kirschblütenkönigin. Die Stadt und die Verbandsgemeinde Weißenthurm unterstützen die Hoheit gemeinsam mit der Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ und der Obstbauernschaft. Seit 2021 trägt Marina Ebeling die Krone. Auf der Grünen Woche in Berlin war sie in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal. „Es ist immer toll, so viele interessante Menschen aus ganz Deutschland zu treffen, die sich für die Vielfalt der landwirtschaftlichen Produkte einsetzen“, sagte die 26-jährige. Die engagierte, junge Frau schätzt den Kontakt und den Austausch mit den anderen Repräsentanten: „Die Majestäten selbst, aber auch die Produkte, für die sie stehen, sind immer wieder neu, man erfährt Interessantes, erlebt eine andere Perspektive“, so Marina I.

Es gehe nicht nur um schönes Beiwerk, sondern um die Vorstellung hochwertiger Produkte moderner Landwirtschaft und deren Vielfalt: „Wir alle stehen für die Qualität dessen, was wir repräsentieren, für Regionalität und Nachhaltigkeit“, betonte die Kirschblütenkönigin. So zählt denn auch die feierliche Parade der Majestäten Deutschlands zu den Glanzpunkten auf dem ErlebnisBauernhof. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, begrüßte jede Königin und jeden König persönlich. Für Marina I. war es eine Ehre, erneut ein paar Worte mit Rukwied wechseln zu können. Und: „Es macht einfach immer total viel Spaß auf der Grünen Woche“. Im nächsten Jahr wird die Mülheim-Kärlicherin bei der Parade fehlen. Im Juni gibt Marina I. das Amt ab. Dann wird eine Nachfolgerin die Kirschblütenkrone tragen.

Pressemitteilung: Verbandsgemeinde Weißenthurm