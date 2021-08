Kirchenchor St. Martin Bassenheim veranstaltet Jahreshauptversammlung

Das Foto zeigt (von links): Chorleiter Kusber, Frau Häfner, Frau Baulig, Frau Gottreich, Frau Herhaus, Vorsitzende Frau Schürmann, Herr Fetz. Das Foto zeigt (von links): Präses Michael Rams, Chorleiter Kusber, Herr Fetz, rechts Frau Schürmann, im Hintergrund weitere Chormitglieder.

Nach der Gedenkminute für verstorbene Mitglieder des Chores, verlas die Schriftführerin Herhaus, den Jahresbericht vergangenen Jahres mit den nur wenigen Aktivitäten. Die letzte Chorprobe fand, Pandemie bedingt, Anfang März statt und dann einige Proben im Herbst, für die wir uns in der Kirche trafen. Danach konnte der Kassenwart Fetz seinen Bericht zur Kassenlage abgeben. Die Kassenprüfer Roth und Häfner konnten eine ordnungsgemäß geführte Buchführung vermelden und beantragten Entlastung des Kassenwartes.

Es wurden einige Termine ins Auge gefasst, ob diese aber zum Tragen kommen, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Da die Kirmes in diesem Jahr ausfällt und auch der Männerchor sein Jubiläum von 2020 auf nächstes Jahr verschoben hat, werden wir erst einmal für Weihnachten proben, um zumindest in einem der Weihnachtsgottesdienste singen zu können. Eingegangene Anträge waren nicht vorhanden, sodass Schürmann die Versammlung beendete und zum gemütlichen Teil überleitete.

Es war ein kleines Buffet mit selbstgemachten Salaten, Dips und leckerem Nachtisch vorbereitet. Dazu konnte Spießbraten serviert werden. In lockerer Runde wurde viel erzählt, man hatte sich ja schon längere Zeit nicht in dieser Runde gesehen. „Wir proben wieder! Donnerstags um 18 Uhr im Pfarrheim treffen wir uns zur gemeinsamen Chorprobe. Interessierte sangesfreudige Damen und Herren sind herzlich eingeladen, an einer Chorprobe teilzunehmen. Wir freuen uns sehr über Verstäkung.“