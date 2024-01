Kirchenchor „Cäcilia“ Kaltenengers veranstaltet Jahreshauptversammlung zum Jahresstart

Aufgrund der Wetterlage und wegen Krankheit konnten die zu Ehrenden leider an diesem Abend ihre Ehrungen nicht entgegen nehmen. Alex Hansen ist bereits 40 Jahre, Brigitte Dähler 60 Jahre, Edith Rech, Irma Stromberg und Karl Dott 70 Jahre und Gerti Mülhöfer 75 Jahre Mitglied des Vereins. Elisabeth Schwarz ist seit 25 Jahren aktives Mitglied des Kirchenchores. Selbstverständlich werden diese Ehrungen einzeln, persönlich nachgeholt.

Im Verlauf der Versammlung ließ der Chor das vergangene Jahr 2023 Revue passieren; die gemeinsame Agape-Feier an Gründonnerstag mit dem Silvesterteam, die goldenen Hochzeiten der Familie Heil und der Familie Zimmer, das 40-jährige Priesterjubiläum von Pastor Thomas Gerber, der Tagesausflug in den Westerwald, die in Eigenregie gestaltete Wortgottesfeier unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ anlässlich unseres Cäcilienfestes im November, das Singen am Seniorennachmittag und die besinnliche Weihnachtsfeier im Dezember. Das letzte Mal im Jahr 2023 war der Chor am Silvesterabend zu hören. Auch die erste Messe des Jahres 2024 bereicherte der Kirchenchor durch seinen Gesang.

Soweit es möglich ist, versucht der Chor auch das kommende Jahr zu planen. Gerne sollen auch wieder Wortgottesfeiern in Eigenregie im Jahr 2024 realisiert werden. Die gute Resonanz auf die vergangenen Angebote des Chores bestätigt uns, dies weiter auszubauen. Selbstverständlich ist der Kirchenchor auch in diversen Gottesdiensten der Pfarrei Heilig Geist Mülheim-Kärlich im Kirchort St. Silvester Kaltenengers zu hören. Wir freuen uns auf viele Zuhörer. Der nächste feste Termin wird die Teilnahme am Karnevalsumzug an Karnevalsamstag sein.

In diesem Jahr standen auch wieder Neuwahlen an. Einstimmig gewählt wurden:

Vorsitzende: Bärbel Hansen

Schriftführerin: Britta Hansen

Schriftführerin: Kerstin Schmitz

Kassiererin: Gisela Zimmer

Beisitzer: Sabine Bräse, Bernd Schirrgott, Helmut Kessler

Sollten Sie gerne mitsingen wollen oder auch förderndes Mitglied des Kirchenchores sein wollen, kommen Sie gerne mittwochs um 20.00 Uhr in den Proberaum unter der Kirche.

Pressemitteilung: Kirchenchor Cäcilia Kaltenengers