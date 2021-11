Kinderspielplatz in Macken auf Vordermann gebracht

Die Kinder aus Macken dürfen sich freuen: Gemeinsam haben und Bürger der Gemeinde tatkräftig mit angepackt und den Spielplatz im Ort saniert. Das Energieunternehmen Westenergie förderte die Sanierung des Kinderspielplatzes über die Mitarbeiterinitiative „Westenergie aktiv vor Ort“ mit 2000 Euro. Die Helfer errichteten aus feinen Kieseln und Sand einen neuen Fallschutz um die alten Spielgeräte herum. Des Weiteren wurde eine Kriechrolle für die Kinder angeschafft.

Projektpate Stephan Sturm, selbst für Westenergie tätig, hatte bei seinem Arbeitsgeber erfolgreich die Förderung beantragt und freut sich über das Engagement: „Es ist in meinen Augen ein absoluter Gewinn für die Gemeinde Macken, dass wir hier gemeinsam angepackt haben. Ohne die finanzielle Unterstützung von Westenergie und dem Einsatz tatkräftiger Helfer hätte das Projekt in diesem Umfang nicht umgesetzt werden können. Ein großes Dankeschön für dieses Engagement.“

Bei „aktiv vor Ort“ handelt es sich um eine Initiative von Westenergie, bei der sich Mitarbeiter in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen engagieren. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck in seinem Heimatort einbringt, erhält bis zu 2000 Euro Zuschuss für Materialien. Über „Westenergie aktiv vor Ort“ konnten bereits mehr als 10.000 ehrenamtliche Projekte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen umgesetzt werden.