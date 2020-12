Kinderprinzenpaar zu Besuch bei Familienministerin Franziska Giffey

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 11:23 Uhr

privat privat privat

Der Besuch erfolgte auf Einladung des Bundes Deutscher Karneval (BDK). In diesem Jahr stammt das Kinderprinzenpaar aus den Reihen der KG Rheinfreunde 1845 und so machte sich kürzlich die Abordnung der KG Rheinfreunde mit dem Zug auf den Weg in die Hauptstadt. Nach dem Bezug der Unterkunft gab es für die jungen Karnevalisten einiges zu sehen. Im Rahmen einer Fahrt mit der berühmten Buslinie 100, die quer durch Berlin vom Zoologischen Garten bis zum Alexanderplatz führt, wurden – mit einem Abstecher zum Kurfürstendamm – der Alexanderplatz und natürlich das Brandenburger Tor besucht.

Am nächsten Morgen ging es im vollen Ornat zur Vertretung des Deutschen Bundesjugendrings, wo die Jugendvertretung des BDK alle 19 Kinderprinzenpaare, die aus Deutschland angereist waren, begrüßte. Im Anschluss wurde das Reichstagsgebäude mit seiner berühmten Dachkuppel, die eine wunderschöne Aussicht bietet, besichtigt. Danach begann das Treffen der Kinderprinzenpaare mit Ministerin Franziska Giffey im Bundesfamilienministerium. Alle Kinderprinzenpaare wurden vorgestellt und konnten der Ministerin ihre Orden überreichen. Diese zeigte sich begeistert von der Vielfalt des Karnevals und vom Engagement der einzelnen Vereine, die das heimatliche Brauchtum im Ehrenamt ausüben. Zum Abschluss gab es noch ein Geschenk für die Kinder. Nach einer kleinen Stärkung mit frischen Berlinern machten sich die Rheinländer wieder auf den Heimweg. Um 23.15 Uhr traf ihr Zug in Koblenz ein, wo die Jungkarnevalisten bereits erwartet wurden. Mit den unvergesslichen Eindrücken dieser ganz besonderen karnevalistischen „Dienstreise“ hieß es dann: Schnell ab nach Hause – schließlich stand der Schwerdonnerstag vor der Tür.