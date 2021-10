Kinder wählen ihr „Megafon“

Bild der Wahlurne und der Kandidaten Fotos, zwischen denen die Kinder wählen konnten. Kita St. Martin Olli stellt sich der Eichhörnchengruppe als Kandidat vor. Kita St. Martin Das Foto zeigt das Plakat der Kinderrechte. Das Foto zeigt die Erklärung zum Plakat. Das Foto zeigt den Wahlvorgang. Kita St. Martin

Zur Vorbereitung auf die Wahl zieren seit einigen Wochen Plakate, auf denen die Kinderrechte symbolisiert sind, die Räume der Kita. Immer wieder kann man interessanten Gesprächen unter den Kindern lauschen. Sie beschreiben, was sie alles entdecken. Einige Kinder übertragen die Bilder der Tiere auf sich und ihre Familie, andere Kinder füllen ihren Wortschatz mit neuen Worten. Ziel ist es, dass sich Kinder mit ihren Rechten auseinandersetzen. Durch das neue Kita-Gesetz sollen sie auch in der Kita noch mehr gestärkt werden. So bekommen die Kinder zum Beispiel durch eine Fachkraft, die für die Kinderperspektive einsteht, eine Vertretung im neu installierten Kita-Beirat.

Innerhalb der Maxi-Vorschulgruppe wurde das Plakat sehr ausführlich besprochen. Viele Kinder waren gespannt dabei, haben einiges mitgenommen und sicherlich auch zu Hause darüber gesprochen. Sie entdeckten Dinge, die Ihnen wichtig sind: „Ich möchte auch, dass meine Eltern auf mich aufpassen und ich nicht verloren gehe.“ „Ich spiele gerne mit meinen Freundinnen auf dem Spielplatz.“ „Die Vögel schreien durch ein Mikrofon. Ich will auch, dass mir zugehört wird, wenn ich was sage.“ Auch in den einzelnen Gruppen finden im Alltag solche Gespräche statt. Erzieher kommen immer wieder mit den Kindern ins Gespräch und besprechen kleine Details des Plakates. Zum Beispiel das Recht auf Leben, Entwicklung und Bildung, was zum Beispiel der Schmetterling und die Raupen im Bild darstellen sollen.

Innerhalb der Stammgruppe wurden die drei pinken Vögel ganz genau angeschaut. Sie zielen auf das Recht der Mitbestimmung und der Meinungsfreiheit ab. Sie halten ein Schild mit einem Herz hoch, haben ein Megafon in der Hand und reißen die Schnäbel weit auf. Den Kindern war schnell klar: „Die haben etwas Wichtiges zu sagen und wollen, dass sie jeder hört und sieht.“ Die Kinder diskutierten darüber, wie in der Kita wichtige Entscheidungen getroffen werden und wie sie ihre Wünsche, Ideen und Meinungen einbringen könnten. „Wir laufen mit einem Mikrofon durch den Flur und schreien ganz laut“, oder „Wir malen Plakate, damit das jeder sieht“, waren zwei Ihrer Ideen. Natürlich können alle Kinder zu allen pädagogischen Fachkräften mit ihren Anliegen kommen. Im Kreis der Gruppen stellten sich jedoch zwei Fachkräfte vor, die das „Megafon“ der Kinder sein möchten. Die im Kita-Beirat vor allen „anderen Erwachsenen“- dem Träger, der Leitung, der Elternvertretung und auch der Vertretung der Fachkräfte die Stimmen der Kinder vertritt.

Oliver Van Harten und Katja Niemes stellten sich zu Wahl und erzählten den Gruppen, warum sie sich gut vorstellen können, die Meinung der Kinder zu vertreten. Nun durften die Kinder für sich eine Entscheidung treffen. In einer geheimen Wahl in unserer „Wahlkabine“ durften die Kinder zwischen zwei Fotos, eins von Olli, eins von Katja, entscheiden und eines davon in die Wahlurne werfen. Vielen war schnell klar, wen sie wählten. Einigen fiel es schwer erst einmal nicht zu verraten, wen sie gewählt haben. In anderen Gesichtern sah man viel Spannung. Auch die ganz „kleinen Großen“ überlegten vor der Wahlurne und waren stolz, sich beteiligen zu können. Nach und nach füllte sich die Wahlurne. Das Ergebnis der Wahl hängt im Flur der Kita aus. „Da sind ganz viele Ollis und Katjas.“ „Viel mehr Bilder von Olli, als von Katja.“ Und so ist die Entscheidung gefallen: Die Kinder wählten mit 47 Stimmen Olli als ihr Megafon und somit wird Olli als Fachkraft, die die Perspektive der Kinder, ihre Wünsche, Ideen und Anregungen im Kita-Beirat vertreten. Neben vielen Gelegenheiten, die den Kindern Partizipation im Kita-Alltag ermöglicht, zeigt Wahl, wie stolz und interessiert Kita-Kinder sind, an Entscheidungen teilzuhaben und wie wichtig es ist, ihre Meinung einzubeziehen.

