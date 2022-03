Kinder für Frieden

Auch die Kindertagesstätte St. Antonius in Waldesch, bewegt die momentane Kriegslage in der Ukraine.

Immer wieder sprechen Kinder von Panzern und Bomben die sie im Fernsehen gesehen haben, aber auch durch den multikulturellen Hintergrund der Familien und Mitarbeiter bleibt das aktuelle Thema der Kita nicht fern. Gemeinsam mit den Kindern möchte die Kita nun ein Zeichen setzen und Frieden in die Welt schicken. Die Kinder haben gemalt und gebastelt. Mit einer Steinkette in blauen und gelben Farben, wollen die Kinder einen Friedensweg vom Kindergarten bis in die Kirche legen.

Auf diesem Weg, soll vor allem auch an die Kinder in dieser schlimmen Situation, gedacht werden. Also lassen Sie uns gemeinsam, mit den Kindern ein Zeichen für den Frieden auf der Welt setzen. Jeder ist eingeladen, die Steinkette am Wegrand vor der Kindertagesstätte zu ergänzen.