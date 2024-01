Kinder bringen den Segen von Haus zu Haus

Foto: Claudia Greifenstein

Die Sternsinger zogen wieder durch die Straßen in Pfaffendorf. Nach Unterstützung der Grundschule Pfaffendorf nahmen in diesem Jahr mehr als 30 Kinder an der Aktion teil. Die Kinder brachten den traditionellen Segen „20*C+M+B+23" von Haus zu Haus, nachdem sie zuvor in einem Aussendungsgottesdienst von Diakon Paulraj den Segen empfangen hatten.

Als Ergebnis ihres großen Engagements konnten die Sternsinger in den zwei Tagen 3009,72 Euro für die Sternsingeraktion einsammeln. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Essen der Kinder, das auch von der Tafel Koblenz unterstützt wurde. Anschließend wurden viele der gesammelten Süßigkeiten an die Kinder als Belohnung für ihren Einsatz, der allen sehr viel Freude gemacht hat, verteilt. Weitere Süßigkeiten konnten gespendet werden.

Pressemitteilung: Sternsinger Koblenz-Pfaffendorf