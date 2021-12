Karthäuser Bürgerverein unterstützt die Sternwarte des Gymnasiums auf der Karthause

Der Hausherr und kommissarische Schulleiter des Gymnasiums, Dirk Zerwes, arrangierte eine Führung in die Sternwarte, die sich auf dem Dach des Gymnasiums befindet. Die Sternwarte ist schon einige Jahrzehnte alt. In die Kuppel und die darin enthaltene Technik wurden bislang keine nennenswerten Investitionen getätigt. Insbesondere durch Korrosion und Feuchtigkeit ist in der Kuppel kein fester Stand mehr für das Teleskop gegeben. Nach umfangreichen Tests wurde ein geeigneter Standort neben der Kuppel auf dem Dach gefunden. Der Förderverein investierte seitdem rund 6000 Euro in neue Spezialtechnik. So wurde unter anderem ein neues Teleskop angeschafft.

Dr. Witold Domogalla, Leiter des Zentrums für Astronomie und für Wetterphänomene an dem Gymnasium, erklärte die notwendigen Einrichtungen und Voraussetzungen für die Himmelskörperfotografie. Seine Fotografien von Himmelskörpern, Sternennebel, Mond- und Sonnenoberflächen sind von höchster Qualität. „Solch ein vorbildliches Engagement verdient unsere Unterstützung. Zumal es nicht nur den Schülern zu Gute kommen soll, sondern auch angedacht ist, die Kuppel nach Ihrer Instandsetzung für die Bürger zu öffnen“, freuen sich Thorsten Schneider und Henning Wulf vom Karthäuser Bürgerverein.