Karthäuser AWO spendet ans „Schängelheim“ und an Fluthilfe

Auch in diesem Jahr freute sich die Kreisvorsitzende der AWO Koblenz Christiane Heinrich-Lotz über eine Spende zugunsten des Schängelheims.

Das Schängelheim ist die Kinder- und Jugendfreizeit der AWO Koblenz und wird schon viele Jahre von der Karthäuser AWO unterstützt. „Das machen wir wirklich sehr gerne und sind froh, dass besonders in diesen Zeiten wieder viele Kinder ein tolles Erlebnis haben können. Jeder kann schon ab 100 Euro eine Patenschaften übernehmen. Informationen erhalten Sie per E-Mail an ferienangebote@awo-koblenz.de oder telefonisch unter 0261/133 70 12“, berichtet AWO-Vorstand Thorsten Schneider.

„Besonders wichtig ist uns aber auch den Betroffenen in den rheinland-pfälzischen Flutgebieten zu helfen. Daher haben wir spontan beschlossen eine Spende an den AWO Bezirksverband Rheinland zu machen. Der Bezirksverband hat ein Spendenkonto eingerichtet und wird 100 Prozent der Spenden den Flutopfern zukommen lassen“, so die Vorsitzende der Karthäuser AWO Ingrid Hahn.