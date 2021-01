Vallendar

Karnevalsverein Ewig Jung spendet Goldtaler an Bedürftige

Für die Aktion „Weihnachtswichtel“ des Kinderschutzbundes Koblenz verteilten kürzlich zwölf ehrenamtliche Helfer an den Ausgabestellen der Tafel in und um Koblenz Gutscheine und Basteltüten an Bedürftige.