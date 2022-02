Karnevals Drive-In der „Gruuße“

Ein Paket um Karneval zuhause feiern zu können – das sollte es sein! Der „Gruuße-Beutel“ wurde mit Logo bedruckt und gefüllt mit einem bunten Inhalt aus Getränken, etwas Süßem, verschiedensten Kleinigkeiten und Spielsachen für die Kinder. Was aber natürlich auf keinen Fall fehlen darf sind der aktuelle Sessionsorden sowie das Sessionsheft mit Beiträgen und Bildern aus den vergangenen Jahren. Ein USB-Stick, auf dem ein Zusammenschnitt aus Tänzen der vergangenen Jahre sowie Musikbeiträge zu sehen sind, sollen den Karneval zum Mitfeiern in die Wohnzimmer bringen.

Um sich in diesem Jahr etwas näher zu sein und die Freude zu teilen, wurden die Mitglieder dazu aufgefordert, ihren Beutel bei einem Drive-In abzuholen. Kürzlich, am ursprünglichen Prunksitzungstermin der GKKG, durfte jedes Mitglied sowie Vorbesteller eines Beutels am vereinbarten Treffpunkt vorfahren. Es gab drei Stationen, die jedes Auto passieren musste: An der ersten Station begrüßte die Geschäftsführerin Julia Wilsdorf die Gäste und überreichte ihnen einen Gutschein für die jeweiligen Beutel. An der zweiten Station wartete der Präsident Georg Heinz darauf, den Sessionsorden persönlich durch das Autofenster zu überreichen. An Station Nummer drei wurde von der Erste Vorsitzenden Sabine Helmes, unterstützt von vielen fleißigen Händen, dann der Beutel an die Mitglieder und Unterstützer ausgeben.

Der Vorstand und viele Helfer aus dem Verein sorgten für einen reibungslosen Ablauf und die Koordination vor Ort. Unter Einhaltung der Abstände konnte gelacht und der Karneval gefeiert werden, aber auch ein paar Freuden- und Wehmutstränen wurden vergossen. Alles in allem war es eine gelungene Aktion für die „Gruuße“ und eine tolle Arbeit des neuen Vorstandes.