Karneval in Löf und Kattenes

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 13:08 Uhr

In Löf und Kattenes wurde auch in diesem Jahr wieder begeistert Karneval gefeiert. Die Narren ließen sich trotz fehlender Obermöhnen und Prinzenpaare nicht vom Feiern abhalten.

In Kattenes richteten die Möhnen im famos geschmückten Bürgerhaus einen gut besuchten Maskenball aus. Die Löfer Kindersitzung war auch in diesem Jahr wieder ein Glanzpunkt der Karnevalssession. In Löf feierten die Möhnen an Schwerdonnerstag nach dem traditionellen Möhnenumzug noch bis in die Nacht in der Sonnenring-Narrhalla. Den Abschluss der jecken Veranstaltungen machte dann die Karnevalsgesellschaft (KG) „Immer Fröhlich“ Löf 1933 mit ihrer Prunksitzung am Karnevalssamstag. Eine ganze Reihe von gelungenen Vorträgen, Sketchen und Showauftritten sowie die Besuche befreundeter Karnevalsvereine bildeten den Rahmen bei den Abendveranstaltungen. Insbesondere die professionellen und fantasievollen Auftritte der Löfer Showtanzgruppe „Black and White“ sowie der ungemein dynamische und klanggewaltige Auftritt der Band „Megabrass“ werden den Narren in Erinnerung bleiben.

Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen der Löfer und Katteneser Bürger ganz herzlich bei allen Aktiven der Löfer und Katteneser Möhnenvereine, bei der KG „Immer Fröhlich“ Löf 1933 sowie bei allen Helfern bedanken. Dieses Engagement ist alles andere als selbstverständlich. Nur dem beherzten und kreativen Wirken unserer Aktiven ist es zu verdanken, dass wir in Löf und Kattenes Jahr für Jahr die fünfte Jahreszeit ausgiebig und ausgelassen feiern können. Die diesjährigen Karnevalsveranstaltungen in Löf und Kattenes haben Lust gemacht auf die Session 2020/2021.

Bericht von: Johannes Liesenfeld, Ortsbürgermeister