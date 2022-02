Karneval in Lehmen

Pünktlich um 9 Uhr traf sich der Möhnenvorstand, um für alle Möhnen ein „Möhnengedeck to go“ zu packen. Diese wurden dann bis zur Kaffeezeit an alle Möhnen persönlich verteilt. Erfreulicherweise konnte der Möhnenverein trotz Pandemie neue Jungmöhnen begrüßen. Die neu gegründete Gruppe „Die Weinbergschneckscha“ wurden um 11.11 Uhr am Busch'e Eck offiziell im Verein begrüßt. Sie erhielten von der Vorsitzenden Stephi Anheier natürlich Sekt. Im ganzen Dorf gab es Gruppen von Möhnen, die zusammen den Schwerdonnerstag feierten. Konfetti-Spuren in vielen Straßen zeugen davon. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder alle zusammen feiern können. Dann heißt es wieder: Da säin mir dabäiii ....!“