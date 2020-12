Karl-Fries Realschule plus feiert Einschulung der neuen fünften Klassen

Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 09:51 Uhr

„Insgesamt 78 Schüler machten die ersten kleinen Schritte auf unserem Schulgelände und damit den nächsten wichtigen Schritt in ihrem Schulleben. Eingeteilt in vier Klassen, eine davon in einer Sportklasse, die mittlerweile erfolgreich im vierten Jahr zustande kam und eine in einer gemischten Band-Klasse, wurden sie von der Schulleitung und ihren neuen Klassenleitungen herzlich in Empfang genommen.

Wir wünschen allen einen guten Start an unserer Schule und viel Erfolg und Spaß in den kommenden Jahren!“