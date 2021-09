Kamingespräch der Familienunternehmer: Lebhafte Diskussion mit Josef Oster

Drei Stunden lang diskutierten die Unternehmer der Region offen und lebhaft über die politische Lage und ihre Erwartungen an die künftige Regierung. Josef Oster nahm auch die kritischen Töne und Unzufriedenheiten zur Kenntnis, die die Familienunternehmer formulierten. „Ich schätze vertrauliche und offene Diskussionsrunden sehr. Nur dann, wenn man weiß, was Unternehmer erwarten und was sie bemängeln, kann man politisch entsprechend handeln“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete.

Ein Kernproblem der Unternehmer ist ein sich zunehmend verschärfender Fachkräftemangel. „Genau deshalb haben wir das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Wir hoffen, dass wir damit den unterschiedlichen Branchen helfen können“, sagte Josef Oster. „Ich gehe davon aus, dass sich die anfänglichen bürokratischen Schwierigkeiten auflösen, damit den Unternehmen möglichst schnell Fachkräfte zur Verfügung stehen.“

Das Stichwort Bürokratie sorgte dann für recht emotionale Wortbeiträge. Einige Unternehmer beklagten sich über Probleme bei Antragstellungen in Behörden, auch die Kompetenz und mangelnde Kundenfreundlichkeit wurden kritisiert. Oster, vor seiner Bundestagszeit viele Jahre Bürgermeister einer Verbandsgemeinde und von daher Kenner der Verwaltungsarbeit, stellte klar, dass eine pauschale Kritik an der Verwaltungsbürokratie nicht gerechtfertigt ist und vor allem dem Bund die geringste Schuld treffe. „Viele Behörden sind in der Verantwortlichkeit der Länder, der Landräte und Bürgermeister“, so Oster. „Wir haben übrigens beschlossen, dass ab 2023 nahezu alle behördlichen Leistungen online erledigt werden können. Das wird sich dann bald einiges für Sie als Unternehmer verbessern“, kündigte Oster eine fortschreitende Digitalisierung an.

Am Ende machte der CDU-Bundestagsabgeordnete eine klare Ansage: „Ich bin davon überzeugt, dass nur eine von der CDU geführte künftige Bundesregierung gut für den Mittelstand ist. Rot und grün sind keine Lösung“, sagte Oster.