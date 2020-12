Kaiserin Augusta zu Besuch bei Treffpunkt Ohr

Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 09:40 Uhr

„Ich bin so froh, mal wieder in Koblenz sein zu dürfen“, mit diesen Worten begrüßte Kaiserin Augusta die Mitglieder von Treffpunkt Ohr im Seminarraum von Becker Hörakustik.

Die Mitglieder des Vereins hatten viele Freude an den Erzählungen der Kaiserin, die charmant aus dem „Nähkästchen“ plauderte. Sie hatte ein abwechslungsreiches Leben an der Seite der Kronprinzen und späteren Königs Wilhelm I. von Preußen, wobei, so die Kaiserin, „die Koblenzer Jahre zu den glücklichsten zählen“. Und die Stadt hat ihrem Engagement viel zu verdanken. Die Kaiserin-Augusta-Anlagen, errichtete sie aus dem eigenen Portemonnaie und, obwohl sie Protestantin war, unterstützte sie den Pfarrer Peter Kraus beim Bau des Wallfahrtsortes Arenberg. Noch heute haben die Koblenzerinnen und Koblenzer viel Freude an diesen Orten.

In die Rolle der Kaiserin Augusta schlüpfte an diesem Nachmittag Ingeborg Wildberg. Die Texte stammten aus der Feder von Ursula Servatius. Joachim Seuling, Zweiter Vorsitzender des Vereins und stellvertretender Behindertenbeauftragter bei der Stadt Koblenz, erzählte im Anschluss an den hohen Besuch Wissenswertes über die von der Kaiserin initiierten und finanzierten Anlagen. Sehr gerne wäre die Kaiserin auch in Koblenz begraben worden, erzählte sie am Ende ihres Besuches. Jetzt liege sie auf alle Ewigkeit neben ihrem Ehemann, der, wie sie betonte, aber nichts gegen den heutigen kleinen Ausflug ihrerseits nach Koblenz einzuwenden hatte. Die begeisterten Zuhörer dieser Veranstaltung auch nicht.

Im Verein Treffpunk Ohr haben sich aktive Menschen zusammengeschlossen, die für sich und andere den Wunsch nach besserem Hören verwirklichen wollen. In den Gruppen für CI-Träger und Sprachpflege wird Hilfe zur Selbsthilfe gegeben. Aber auch bei den Dienstagsspaziergängen sowie beim Kegeln, Grillen oder wie jetzt beim Sommerfest werden Erfahrungen zum Thema besser hören und Tinnitus bewältigen ausgetauscht. Leider kann Corona-bedingt die beliebte Gymnastik für Schwindelbetroffene und Schwerhörige zur Zeit nicht angeboten werden.

Nähere Information über den Verein Treffpunkt Ohr und sein vielfältiges Veranstaltungsprogramm wie erteilt gerne die Geschäftsstelle in Koblenz, Schloss-Straße (Becker Hörakustik) sowie unter info@treffpunktohr.de.