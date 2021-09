Kaiser Ruprecht Bruderschaft wählt neuen Vorstand

Am 21. August des Jahres 1400 wurde in Rhens Pfalzgraf Ruprecht III. von vier der sieben Kurfürsten (darunter er selbst) zum römisch-deutschen König gewählt. Zehn Jahre lang herrschte er danach über das römisch-deutsche Königreich. In bewusster Anknüpfung an dieses historische Ereignis, das für die deutsche Geschichte so große Bedeutung hat, wählt die 1977 gegründete Kaiser Ruprecht Bruderschaft zu Rhens alljährlich am selben Tag für ein Jahr ihren Kanzler und Vorstand. Ort des Geschehens ist immer der Königsstuhl auf der Rheinhöhe Schawall über der ehemals kurkölnischen Stadt Rhens.

Im 44., gemäß den geltenden Corona-Bestimmungen durchgeführten Wahlakt der Bruderschaft seit Bestehen wurde der Lahnsteiner Historiker Alexander Thon M. A. erneut einstimmig zum neuen Kanzler für das Bruderschaftsjahr 2021/2022 gewählt. Zusammen mit Schreiberin Maggy Ziegler, Bad Hönningen, und Säckelmeister Dieter Müller, Rhens, weiterhin unterstützt vom bisherigen Schreiber Roland Kraußer, Koblenz, steht der neue Kanzler der Gemeinschaft nun für ein Jahr vor. Vor dem Königsstuhl bedankte sich Thon für das Vertrauen und versprach, sein Amt gewissenhaft und mit Gottes Segen auszufüllen. „ch freue mich sehr, dass der Vorstand in bewährter Zusammensetzung und mit Maggy Ziegler erstmals unter Mitwirkung einer Dame seine Arbeit fortsetzen kann. Dies ist ein deutliches Zeichen nicht nur für Kontinuität, sondern auch für die Öffnung der Bruderschaft, die ganz nach mittelalterlichem Vorbild ab sofort nicht mehr nur aus Herren “Mitbrüdern„, sondern auch aus Damen “Mitschwestern„ besteht. Gemeinsam ist uns allen das Interesse an der deutschen Geschichte und an deren Vermittlung, insbesondere aber am Königsstuhl als einem erstrangigen Denkmal der deutschen Verfassungsgeschichte.“ Für 2021/2022 hat sich die Bruderschaft – allerdings in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Pandemie – viel vorgenommen: Neben den traditionellen Dämmerschoppen mit wissenschaftlichen Vorträgen sollen 2022 unter anderem auch wieder zwei Tagesexkursionen durchgeführt werden.

Nach der feierlichen, von einer stilvoll gewandeten Abordnung der Lahnsteiner Rittergilde umrahmten Aufstellung der versammelten Schwestern und Brüder vor dem Königsstuhl dankte der Kanzler den anwesenden Gästen für Ihr Kommen, den Organisatoren für ihre vorzügliche Arbeit und lud zur nächsten Veranstaltung ein: Am 8. September findet im Weindorf in Koblenz um 19 Uhr ein öffentlicher Dämmerschoppen statt, in dessen Verlauf die neue Schreiberin Ziegler über die faszinierende Persönlichkeit der Hildegard von Bingen referiert. Der Eintritt ist kostenfrei, Gäste sind herzlich willkommen. Weitere Informationen finden sich auf der vorläufigen Internetseite der Bruderschaft www.kaiser-ruprecht-bruderschaft.de oder sind beim Kanzler der Bruderschaft unter Telefon 02621/696 86 95 oder E-Mail ALThon@web.de zu erhalten.

Pressemitteilung der Kaiser Ruprecht Bruderschaft zu Rhens.