Jusos Bendorf: Weihnachtskarten-Aktion für das Bendorfer Altenheim

Etwa hundert Weihnachtskarten mit vielen schönen Weihnachtsgrüßen wie auch diverse schokoladige Überraschungen konnten kürzlich von den jungen Sozialdemokraten Ben Lorscheid und Dominik Pretz an das AWO Seniorenzentrum Vierwindenhöhe übergeben werden. Die Bendorfer Jusos hatten eine Woche zuvor im Rahmen einer Videokonferenz die Idee einer Weihnachtskarten-Aktion aus der Taufe gehoben. Schon am nächsten Tag wurden Weihnachtskarten organisiert (gesponsert von IK – Ihr Kaufmann in Bendorf-Sayn), Sammelbehältnisse gebastelt und drei Sammelstellen ausfindig gemacht. Über die Social-Media-Kanäle wurde fleißig Werbung gemacht und so konnten die Bendorfer emsig Weihnachtsgrüße für ihre älteren Mitmenschen schreiben und zwar kostenfrei. „Denn nicht nur, dass der eine oder andere Bewohner des Seniorenzentrums nicht mehr so viele soziale Kontakte außerhalb der Einrichtung hat“, erläutert Dominik Pretz die Beweggründe für die Aktion, „zudem drückt insbesondere die Corona-Pandemie die Laune der Bewohner. Mit einer immateriellen Aufmerksamkeit in Form einer handgeschriebenen, herzlichen Weihnachtskarte wie auch einem Stückchen Schokolade lässt sich die besinnliche, aber in diesem Jahr umso ruhigere und monotonere Weihnachzeit sicherlich schöner verbringen.“ Nicole Heidger, Mitarbeiterin der AWO Seniorenzentrums, freute sich die Überraschung stellvertretend für die Bewohner unter Beachtung der gebotenen AHA-Regeln entgegennehmen zu dürfen. Abschließend gilt es allen Teilnehmern und Unterstützern Danke zu sagen und ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen.