Juso Stadtverband Bendorf: Nazi-Verbrechen sind nicht vergessen!

Der 9. November 1938 ist ein Datum, dass in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte einging. In jener Nacht führten die Nazis die Reichspogromnacht durch, aus deren Folgen etwa 400 Menschen ermordet oder in den Suizid getrieben wurden. Zugleich wurden Gebet- und Versammlungsstätten, Geschäfte und Wohnungen verwüstet und zerstört. Eine furchtbare Gewaltaktion des NS-Regimes, die nie vergessen werden darf. Nun gibt es zahlreiche „Stolpersteine“, die auch in Bendorf an die Vertreter des Widerstandes gegen die Nazis erinnern.

Die Bendorfer Jusos riefen daher zum 9. November dazu auf, ein Zeichen zu setzen und die Stolpersteine jener mutigen Frauen und Männer zu reinigen, die gegen die Nazi-Verbrecher gekämpft haben. Mit Lappen und Reinigungsmitteln bewaffnet wurde folgenden tapferen Personen gedacht:

Anton „Toni“ Gelhard

Dr. Hans Bauer

Anton Wilhelm Gelhard

Hedwig, Egon, Manfred, Pauline und Antonie Heyman

Moritz und Franziska Herz

Alfred, Emma, Bruno und Brunhilde Löb

Frieda, Inge und Ernst Schmitz

Der erste Vorsitzende des Juso Stadtverbands Bendorf, Kai Dommershausen, dankte für die rege Teilnahme, das engagierte Reinigen der Solpersteine wie auch das damit einhergehende Gedenken an die vorgenannten Personen. Er mahnte zugleich: „Nur wenn wir uns regelmäßig dieser Verbrechen erinnern, kann die Wiederholung solcher Verbrechen verhindert werden!“