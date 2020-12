Junge Pfadfinderinnen zu Gast bei den Natur-und Heimatfreunden Burgen

Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 11:12 Uhr

Sie waren von Hamburg mit Bus und Bahn nach Traben Trarbach gefahren und wanderten in Etappen von etwa zehn Kilometer pro Tag nach Koblenz. Mit rund zwanzig Kilo Gepäck im Affen, dem traditionellen Rucksack der Pfadfinder, Übernachtung unter freiem Himmel, nur bei Regen wird die Kothe aufgebaut, und ohne Handy! Kaum vorstellbar für Jugendliche dieses Alters. Drei Wochen haben sie die Mosel erwandert. Auch sonst sind die Acht in den Ferien ständig unterwegs. So waren sie bereits in Frankreich, Dänemark und Italien. Fliegen? Ein No-Go! Bus, Bahn und dann per Pedes. Ab- und zu auch mal eine Nacht in der Jugendherberge. In Burgen kehrten sie bei den Natur- und Heimatfreunden ein. Übernachtung beim Ersten Vorsitzenden auf der Wiese am Bach. Gut behütet durch Zeltplane und große Schirme, die schnell aufgestellt wurden, da Regen angesagt war.

Bis in die Nacht hinein Gitarrenklänge und Pfadfinderlieder. Am nächsten Morgen hatte Naturfreund Rudi als Überraschung ein fürstliches Frühstück für die Acht vorbereitet. Das wurde freudig angenommen. Nach über zwei Wochen mal was Anderes als Nudeln aus dem feuergeschwärzten Aluminiumtopf und trockenem Brot mit einem Becher Tee. Gegen Mittag zog die Gruppe dann weiter, Richtung Koblenz, von wo aus die Heimreise nach Hamburg mit der Bahn vorgesehen war. Alle Achtung, dass Jugendliche sich in der heutigen Zeit ohne Zwang zu Konsum und Komfort im Einklang mit Natur und Umwelt noch zusammen finden.