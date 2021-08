Josef Oster zu Besuch beim THW Bendorf

Josef Oster, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Koblenz, nutzte seinen Besuch beim THW in der Bendorfer Brauereistraße, der eigentlich wegen der Übernahme des neuen Gerätekraftwagens terminiert worden war, um sich über den Einsatz im Katastrophengebiet zu informieren. „Das neue Fahrzeug rückt natürlich vor dem Hintergrund der Ereignisse und Ihrem aktuellen Großeinsatz in den Hintergrund“, sagte Josef Oster. „Das, was das THW in den Ortsverbänden wie Bendorf und zahlreiche Hilfsorganisationen überall im Land für unsere Gesellschaft leisten, verdient größten Respekt und Anerkennung und ein aufrichtiges Dankeschön“, so Oster.

Das engagierte Bendorfer THW-Team, das bei Osters Besuch gerade von seinem täglichen Einsatz im Ahrtal auf das Gelände in der Brauereistraße zurückkam, begann unverzüglich mit der Reinigung der Fahrzeuge und Gerätschaften. Im Beisein des Leiters der Regionalstelle Koblenz, Christian Würker, beschrieb der Bendorfer Ortsbeauftrage Stefan Schmitz dem Bundestagsabgeordneten die enormen Belastungen des aktuellen Einsatzes, an dem Tag für Tag etwa 20 Bendorfer THW-Kräfte beteiligt sind. Oster lobte auch die Arbeitgeber, die sehr großzügig ihre Mitarbeiter für das THW in dieser Ausnahmesituation freistellen würden. „Auch dies zeigt, dass unsere Gesellschaft in Notsituationen zusammenhält“, sagte der CDU-Politiker.