Josef Oster zu Besuch bei Ionair Deutschland in Koblenz

Die Gefahr sich mit dem Coronavirus zu infizieren ist vor allem in geschlossenen Räumen groß. Für Schulen, Büros, Konferenz- und Veranstaltungsräume arbeiten Wissenschaftler derzeit überall auf der Welt an technischen Lösungen.

Der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Josef Oster besuchte jetzt ein Unternehmen, dass Geräte entwickelt hat, mit denen die Raumluft von Coronaviren befreit werden könnte. Der Geschäftsführer der in der Koblenzer Hohenzollernstraße ansässigen Ionair Deutschland, Claus Nonninger, stellte dem CDU-Politiker im Restaurant Augusta die Wirkungsweise der Raumklimageräte seiner Firma vor.

Anhand eines Demonstrationskoffers erläuterte er Josef Oster, wie das Coronavirus in der Luft durch die Ionentechnik buchstäblich getötet würde. „Für mich als technischer Laie ist dies ein hochinteressantes Verfahren“, sagte Oster. Claus Nonninger verwies auf wissenschaftliche Studien, die den Erfolg der Ionair-Raumlüfter im Kampf gegen das Coronavirus belegen würden. „Die Produktpräsentation und die technischen Details haben mich beeindruckt. Sollte es tatsächlich so sein, dass das Coronavirus mit Geräten der Ionair Deutschland in geschlossenen Räumen unschädlich gemacht wird, wäre das ein hoffnungsvolles Signal“, so Oster.