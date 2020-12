Josef Oster besucht BeviClean in Mülheim-Kärlich

Bei einem Besuch des Unternehmens BeviClean bekam der Koblenzer CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster ein Produkt vorgestellt, mit dem das Coronavirus in geschlossenen Räumen nach Firmenangaben erfolgreich bekämpft werden kann.

„Wir haben passend zur Zeit das richtige Produkt auf den Markt gebracht, mit dem das Coronavirus in der Raumluft ungefährlich wird“, sagte Geschäftsführer Dirk Bersch. Bersch und sein Marketingexperte Gerhard Aretz erklärten dem Bundestagsabgeordneten, wie die Geräte der Clean Air-Reihe funktionieren. Das Prinzip: Durch das Vernebeln hochreiner Salzsole würden schlechte Aerosole auf den Boden sinken und somit aus der Atemluft verschwinden. „Wir haben in unserer Angebotspalette Geräte unterschiedlicher Größen“, sagte Dirk Bersch. „Wir können von kleinen Räumen aufwärts immer passende Lösungen anbieten.“ Bersch und Aretz betonten, dass sie davon überzeugt sind, dass mit ihrem System der Vernebelung – ausdrücklich humanidentisch und deshalb absolut ohne gesundheitliche Risiken – den Gefahren durch das Coronavirus in geschlossenen Räumen erfolgreich begegnet werden kann. „Das funktioniert durch das Aufstellen von Geräten ohne Installationen“, betonte der Geschäftsführer. „Ich denke, gerade für Schulen und Behörden und Büro- und Tagungsräume von Unternehmen sind unsere Geräte eine sinnvolle und sehr kostengünstige Möglichkeit.“

Josef Oster informierte sich sehr genau über die Wirkungsweise. „Ich kann zwar als Laie keine Einschätzung über die Wirkungsweise geben, aber ich bin sehr beeindruckt. Ich freue mich, dass ein junges Unternehmen der Region so innovativ auf dem Markt tätig ist.“

Bericht von Jürgen Zanger