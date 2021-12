Josef Oster bedankt sich für Arbeit in Intensivstationen

"Seit mittlerweile zwei Jahren arbeiten die Mitarbeiter in unseren Krankenhäusern rund um die Uhr an ihren Belastungsgrenzen – das Ende der Corona-Pandemie ist leider immer noch nicht in Sicht.

Das, was dort geleistet wird, kann man nicht hoch genug würdigen„, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster. “Vor allem in den Intensivstationen kämpfen die Teams mit aller Kraft um das Leben vieler Menschen, die an COVID-19 schwer erkrankt sind.„

Kürzlich besuchte Josef Oster Krankenhäuser seines Wahlkreises, um persönlich den Teams der Intensivstationen Danke zu sagen. Bei seinen Kurzbesuchen im Bundeswehr-Zentralkrankenhaus, dem Klinikum Kemperhof, dem Katholischen Brüderhaus und dem Evangelischen Stift (alle in Koblenz), dem Elisabethen-Krankenhaus in Lahnstein, der Hufeland-Klinik und der Paracelsus-Klinik (beide in Bad Ems) überreichte der CDU-Politiker den Teams der Intensivstationen kleine Geschenkkörbe mit Süßigkeiten. “Vielleicht können Sie dies als Nervennahrung zwischendurch gut gebrauchen", sagte Josef Oster und wünschte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frohe Weihnachten und alles Gute für 2022.