Jonny-Schüler erfolgreich beim Französischwettbewerb

81,5 Punkte von 100 möglichen – damit erreichte der Französisch-Leistungskurs 12 des Johannes-Gymnasiums einen sehr erfreulichen dritten Platz in Rheinland-Pfalz beim deutsch-französischen Internet-Teamwettbewerb, der im Januar bundesweit anlässlich des Jahrestags der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages stattfand. Bei diesem Wettbewerb lösten die Schüler in Gruppenarbeit Fragen zu Frankreich und der Frankophonie aus vielfältigen Themengebieten – und das auf hohem Niveau F3 vollständig auf Französisch!

So musste zum Beispiel bei Redewendungen, die ihren Ursprung in der französischen Küche haben, die Übersetzung gefunden werden, außerdem waren Kenntnisse zu den aktuellen Büchern des prix des lycéens allemands, „Fridays For Future“ und „Diskriminierung“ gefragt. Durch die Verwendung von Musik- und YouTube-Videos wurde das Hörverstehen geschult und auch zukünftige Sportereignisse, wie die olympischen Sommerspiele 2024 in Paris, kamen nicht zu kurz. Zudem wurden im Rahmen des Wettbewerbs spannende Musikprojekte vorgestellt, unter anderem PopAffaire! Le Podcast und CHANCE Festivals. Im Bereich deutsch-französische Musik konnte selbst die begleitende Lehrkraft Pomaska dazulernen, denn „Bügelhorn“ auf Französisch gehörte bisher nicht zu seinem Vokabular. Wie gut, dass die Teamarbeit unter den Schülern und die Internetrecherche ein Teil des Wettbewerbs war und durch Hinweise zu Internetseiten und Recherche-Tipps unterstützt wurde!

Am Tag des Wettbewerbs waren die Schüler zwei Schulstunden in einem Computerraum der Schule auf den Fragebögen eingeloggt und konnten die Antworten online eingeben. Gutes Zeitmanagement und Teamarbeit waren gefragt, die dann zu diesem schönen Erfolg geführt haben.