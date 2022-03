Johnnyhühner im Schulgarten – Pater Karbach hätte seine Freude gehabt

Leider gab es nach dem Tod von Pater Karbach vor drei Jahren auch keine Johnnyhühner mehr, weil sich niemand darum kümmern konnte. „Wie schade!“, dachten sich nun einige Schülerinnen der Klasse 5a, die teilweise zuhause selber Hühner halten. So reifte in der Garten-AG, unter Leitung von Frau Dr. Eberle die Idee, erneut Hühner am Johnny anzusiedeln. Mithilfe ihrer Unterstützung, der tatkräftigen Mithilfe etlicher Eltern und einem großen, selbständigen Engagement der Klasse 5a gibt es seit nun wieder einen Hahn namens Elvis zu bestaunen. Er hat sich mit einem weiteren Hahn und einem Gefolge mehrerer Hühner inzwischen gut am Johnny eingelebt.

Mit bemerkenswertem Einsatz haben vor allem vier Schülerinnen der Klasse 5a das möglich gemacht: Amalia Erdlei, Clarissa Gullo, Lara Otto und Soley Winkes. In einer Lautsprecherdurchsage warben sie gemeinsam für einen Besuch der neuen Attraktion im Schulgarten und sammeln seitdem Geldspenden für artgerechtes Futter. Sie haben in ihrer Klasse einen Dienstplan erstellt, damit geregelt ist, wer wann beispielsweise die Aufgaben der Säuberung und des Fütterns übernimmt. Musiklehrer Fabian Glück wird künftig als Lehrkraft die Klasse 5a bei ihrem Projekt unterstützen. Außerdem überzeugten Amalia, Clarissa und Soley ihre Deutschlehrerin Frau Weber davon, eine Unterrichtsreihe Tierbeschreibung zu beginnen, damit die drei mit einem fachkundigen Referat vor Ort ihren Mitschülern das nötige Wissen über Hühner vermitteln konnten. Eindrucksvoll gaben sie wertvolle Hinweise zur Aufzucht und artgerechten Tierhaltung.

So viel Engagement wurde schließlich besonders belohnt: Im Namen von Schulleiter Rudolf Loch überreichte Frau Dr. Eberle den Schülerinnen Amalia, Clarissa, Lara und Soley eine Spende der Schule als Startkapital für das Klassenprojekt der 5a. Clarissas Vater hat übrigens seine ersten Hühner von Pater Karbach bekommen, als er frischer Johnnyschüler war.