Jede ein Stern – zusammen ein Sternenbild

Einen festlichen Abschlussgottesdienst konnten die Realschülerinnen der Schönstätter Marienschule (SMS) in der Pilgerkirche feiern.

Für jede der 59 Schülerinnen war ein Stern angebracht, weil jede einzigartig und wichtig ist. Das Sternenbild stand für unsere Gemeinschaft, in der jede ihren Platz hatte: AK 21. Als Zeichen für die „Lichtzufuhr“, die die Schülerinnen durch Eltern, Lehrer und eine „Klassenoma“ (Frau Diehl – eine ehemalige Schülerin der Anfangszeit der SMS 1945) erhielten, ergänzten Leah S., Elena W. und Elena S. das Sternenbild durch weitere Sterne. Da Maria, die Schulpatronin, wie ein Stern unseren Weg erleuchtet, wurde auch an ihrem Bild einen Stern befestigt. Danach wünschte uns die Realschulrektorin J. Weber in ihrer Rede die Begleitung durch einen Stern.

Während sie die Namen vorlas erhielten die einzelnen Schülerinnen von ihren Klassenlehrern, K.-L. Krechel und D. Bleyenberg, die Zeugnisse. Anschließend ehrte Frau Weber Nicole K. und Marisa C. als Klassenbeste der 10a und 10b mit einer Urkunde und einem Gutschein des Ehemaligenvereins der SMS. Dann wurden Tamina R. und Lara W. mit dem Preis der Bildungsministerin für hervorragenden sozialen Einsatz ausgezeichnet. Abschließend nahm sich jede Schülerin vom Sternenbild einen Stern mit einem persönlichen Sternenspruch mit. Damit wünschte sich jede einzelne, dass sie in einem neuen Sternenbild ihren festen Platz findet.

Die Namen der Schülerinnen lauten:

Emily Burggraf, Staudt; Maya Degelsegger, Hillscheid; Chantal Emmerich, Vallendar; Anna-Marie Gallinger, Bendorf; Coco Gellert, Weitersburg; Luana Gilles, Vallendar; Rabea Hammes, Wirscheid; Nicole Herbst, Koblenz; Liana Hoffmann, Bendorf; Emilia Ibba, Bendorf; Vallendar; Aline Kaballo, Kleinmaischeid; Sophie Kaballo, Kleinmaischeid; Nicole Kelbler, Neuwied; Ida Krechel, Bassenheim; Eileen Lenz, Niederwerth; Dana Milarg, Wirges; Anne Nilges, Neuwied; Tamina Rell, Ransbach-Baumbach; Charlotte Retterath, Kleinmaischeid; Celina Schmidt, Koblenz; Jana Schmidt, Koblenz; Ann-Sophie Schmitz, Lahnstein; Kim Schumann, Kleinmaischeid; Ewelina Sinner, Hilgert; Jana Specht, Höhr-Grenzhausen; Rachel-Coline Vogt, Neuhäusel; Elena Walder, Weitersburg; Jasmin Weichert, Kleinmaischeid; Louisa Anspach, Arzbach; Merle-Ariella Bertelsen, Neuwied; Paula Bertus, Großmaischeid; Anna-Lena Irene Best, Koblenz; Lena Böckling, Bendorf; Marisa Noelle Clos, Kadenbach; Marie Katharina Dienethal, Montabaur; Merle Eichberg, Eitelborn; Änny Andrea, Emsbach, Koblenz; Jana Fenske, Neuwied; Rahel Gebauer, Bendorf; Charlotte Heiliger; Neuwied; Adriana Kadri, Neuwied; Sara-Julie Krämer, Bendorf; Alisa Kreid, Neuwied; Emilia Ladach, Niederwerth; Lea Löhr, Alsbach; Anna Lörsch, Rengsdorf; Anastasia Orlovic, Weitersburg; Lina Rau, Neuwied; Leah Schremmer, Neuwied; Stella Marie Serravalle, Urbar; Elena Spohr, Kleinmaischeid; Leah Stein, Hillscheid; Lara Weber, Bendorf; Jacqueline Weninger, Lonnig; Sophie Winkelhaus, Bendorf.