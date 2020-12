Jacqueline Diffring – eine Bildhauerin aus Koblenz wird 100

Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 10:26 Uhr

Jacqueline Diffring wurde am 7. Februar 1920 in Koblenz geboren. Als Halbjüdin musste sie im Dritten Reich zunächst ihre Schule, das Hilda-Gymnasium, verlassen, später gelang ihr noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit zwei Geschwistern die Flucht nach England. Das zur Zeit der Judenverfolgung Erlebte verarbeitete sie noch Jahrzehnte später in ihrer Kunst.

Ihre Skulpturen, welche durch klare Kanten charakterisiert sind, wurden in zahlreichen internationalen Galerien ausgestellt. Auch befinden sich Skulpturen von ihr auf dem Berliner Kurfürstendamm, im Eingang der französischen Botschaft und an vielen weiteren Orten.

In die Welt haben es ihre Bronzen schon geschafft und nun ist es an der Zeit, dass diese großartige Künstlerin bekannter wird, vor allem in ihrer Geburtsstadt Koblenz. 2020 ist das Jahr, in dem Jacqueline Diffring 100 Jahre alt wird. Wir feiern mit ihr nicht nur 100 Jahre Lebenszeit, sondern auch 100 Jahre voller einzigartiger Bildhauerkunst, mit der sie die ganze Welt bereichert hat.