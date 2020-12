Internationaler Frauentreff und Familiencafé zu Besuch im Neuwieder Zoo

Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 11:36 Uhr

Die Frauen des internationalen Frauentreffs treffen sich mittlerweile seit elf Jahren mehrmals monatlich in gemütlicher Runde. Das wöchentliche Treffangebot „Familiencafé Mosaik“ für Mütter und Kinder besteht bereits seit einem Jahr, beide erfreuen sich an regem Zuspruch. Um ein erstes Kennenlernen und einen gegenseitigen Austausch zu schaffen organisierten die Kooperationspartner einen Ausflug in den Neuwieder Zoo. Den jüngsten „Tierforscher“ und die älteste Teilnehmerin trennten ganze 65 Jahre, so dass beide Gruppen diesen Tag mit sehr viel Freude und einem schönen Miteinander erlebten. Der Neuwieder Zoo bietet als größter Zoo in Rheinland-Pfalz auf fast 14 Hektar Gesamtfläche und mehr als 1800 Tieren aus fast 200 Arten ein Zuhause. Dazu gehören die Raubkatzen wie Löwen, Geparden und Tiger. Verschiedenartige Affen, Seehunde, Pinguine und Nasenbären begeisterten nicht nur die Kinder. Mit der größten Herde grauer Riesenkängurus außerhalb Australiens, sowie Deutschlands erstem Beutesimulator für Geparde verfügt der Zoo über zwei besondere Attraktionen. Weitere Glanzpunkte bieten die faszinierende Menschenaffenanlage mit ihrem weitläufigen Außengehege und das Exotarium mit seinen zahlreichen Reptilien-, Vogel- und Säugetierarten. Vom Kleinkindalter bis ins Seniorenalter begeisterte die im Sand tobende Erdmännchenfamilie. Bei herrlichem Sonnenschein tauchten die Teilnehmer und Begleiter in die vielfältige Tierwelt in, erlebten ein bereicherndes Miteinander und einen wunderschönen Tag.

„Sie können gerne jederzeit zum internationalen Frauentreff vorbeikommen. Dieser findet alle zwei Wochen im Haus der Begegnung statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Frauen des internationalen Treffs freuen sich über Ihren Besuch. Für weitere Informationen und Fragen, können Sie sich gerne bei der Quartiermanagerin Anna Zahraj telefonisch unter 02637/941 138 oder per E-Mail an anna.zahraj@vgwthurm.de melden.“