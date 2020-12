Internationaler Frauentreff ist wieder unterwegs

Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 15:46 Uhr

Seit mittlerweile elf Jahren treffen sich alle 14 Tage Frauen unterschiedlicher Herkunftsländer und Kulturen in gemütlicher Runde im Haus der Begegnung. So verbindet der Treff Menschen, Länder und Kulturen. Die Ziele des Treffs sind vielfältig und eminent wichtig für die Integration in ein neues Lebensumfeld. Die Gestaltung der gemeinsamen Treffen findet im regen Austausch zwischen den Frauen und der Quartiersmanagerin statt. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Projekte des Quartiersmanagement stoppen. Seit Juni finden wieder regelmäßige Treffen mit den Frauen statt.

„Unser erstes Treffen fand am neu gestalteten Rheinufer statt. Bei sonnigen Wetter und einem gemeinsamen Frühstück saßen wir am Rhein. Nach der zweimonatigen Unterbrechung des Projektes gab es Einiges zu erzählen und die Zeit verging wie im Fluge. Letzte Woche zog uns das schöne Wetter nach Koblenz. Bei einem gemütlichen Spaziergang zum Deutschen Eck erkundeten die Frauen die Umgebung und waren interessiert an den verschiedenen Blumen am Straßenrand. Auch teilten wir uns gegenseitig mit wie die verschiedenen Blüten auf den jeweiligen Landessprachen heißen und in welchen köstlichen Gerichte wie verarbeitet werden können.“ Abgerundet wurde der Ausflug mit einem leckeren Frühstück mit Blick auf den Rhein und die Festung Ehrenbreitstein.

Das nächste Treffen findet am Montag, den 17. August um 11 Uhr statt. Geplant ist ein Kurztrip zur Nette. Neue Besucherinnen sind zu dem kostenlosen Angebot jederzeit herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Frauen des internationalen Treffs freuen sich über Ihren Besuch. Das Quartiersbüro ist vom 27. Juli bis 7. August geschlossen. Dennoch können Sie sich gerne bei Rückfragen melden und eine Nachricht unter 02637/941 138 hinterlassen.