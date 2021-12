Internationale Polizeivereinigung weiter von Heim geführt

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Koblenzer Verbindungsstelle der Internatio​nal Police Association (IPA), der in rund 70 Staaten vertretenen größten Berufsvereinigung der Welt, standen in diesem Jahr Neuwahlen des Vorstandes, die Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie die Verabschiedung einer neuen Vereinssatzung.

Verbindungsstellenleiter Johannes Heim, der regionale Leiter dieser politisch und gewerkschaftlich unabhängigen Freundschaftsorganisation Polizeibediensteter, erinnerte in seinen Begrüßungsworten an die Werte des Leitgedankens „Dienen durch Freundschaft“ auf nationalen und internationalen Ebenen in dieser auch für die Polizei besonders belasteten gesellschaftlichen Situation. Ein besonderer Gruß galt dem aus Bad Kreuznach angereisten Landesgruppenleiter der IPA, Werner Peter, der anschließend die Versammlungsleitung übernahm und über Begebenheiten in der Landesgruppe und der Deutschen Sektion berichtete, wobei er auch auf die derzeitige Aussetzung von Hospitationen und Auslandsaufenthalten einging.

Nach dem Gedenken an die namentlich gewürdigten verstorbenen Mitglieder berichtete Johannes Heim von Tätigkeiten in der Verbindungsstelle und wesentlichen Ergebnissen der Videokonferenzen des Vorstandes. Er dankte allen Vorstandsmitgliedern, Referenten und weiteren Helfern für die geleistete Arbeit und die für ihn besonders bedeutsamen Hilfestellungen. Man blicke auf zwei sehr eingeschränkte Jahre zurück mit nur einer mehrtägigen Studienreise und einer geringen Anzahl von Ersuchen und Betreuungen. Besonders freue er sich über die Fortsetzung der monatlichen Gruppenwanderungen nach dem Ausscheiden des Wanderführers Johannes Henrich. Dabei gelte der Dank seinem Nachfolger, dem an diesem Abend zum Referenten bestimmten Klaus Juchem, der inzwischen bereits eine Reihe der beliebten Wandertermine erfolgreich organisiert und für 2022 die Durchführung einer Reise nach Amsterdam geplant habe. Diese Aktivitäten werde man gerne beibe​halten und hoffe, auch nach den derzeitigen Einschränkungen mit weiteren Veranstaltungsangeboten die IPA-Gedanken mit dem guten Verhältnis Polizei-Bürger pflegen zu können. Leider bleibe die Übernahme ehren​amtlicher Arbeiten durch die immer stärker gewandelte Polizeiarbeit mit ihren hohen Anforderungen und dienstlichen Verpflichtungen sehr eingeschränkt.

Mit der stabilen Mitgliederbasis von mehr als 400 bleibe die Koblenzer Verbindungsstelle immerhin die größte in Rheinland-Pfalz. Besonders erwähnt wurden die Spenden der Verbindungsstelle und des Sozialfonds der Deutschen IPA-Sektion für die Hochwassergeschädigten. Bei verschiedenen Hilfsaktionen für den besonders betroffenen Ahrkreis waren mehrere Mitglieder der Verbindungsstelle in ihren Freizeiten eingesetzt.

Nach dem Bericht und der Entlastung von Schatzmeister Guntram Loersch dankte Heim diesem für seine vorbildliche und vielseitige Arbeit. Im Namen der Deutschen IPA-Sektion wurden durch Landesgruppenleiter Peter und Verbindungsstellenleiter Heim folgende Personen mit Urkunde und Ehrennadel geehrt: Guntram Loersch und Hans-Werner Mauscherning für 50-jährige und Karl-Heinz Arent und Hans-Joachim Schunk für 40-jährige Mitgliedschaft. Die Ehrungen einer Reihe weiterer langjähriger Mitglieder wird nachgeholt. Eine besondere Ehrung erfuhren Karl-Heinz Arent für 18 Jahre und Johannes C. Heim für neun Jahre Vorstandsarbeit. Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurden Johannes Heim als Verbindungsstellenleiter, Claudia Kranz als Sekretärin und Guntram Loersch als Schatzmeister sowie als Beisitzer Norbert Walter, Dieter Schottes, Karl-Heinz Arent und Jürgen Kohl einstimmig wiedergewählt. Die Beisitzer und die Referentin Katja Remmel wurden von der Versammlung als Landesdelegierte nominiert, neue Kassenprüfer wurden Rüdiger Knapp und Achim Waßmann.