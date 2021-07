Integrationsbeauftragter des Landes besucht „Garten für Alle“ auf der Pfaffendorfer Höhe

Die Initiatorin der Nachbarschaftsinitiative, Anja Hainz, die das Urban Gardening-Projekt auf zwei ehemaligen Tennisplätzen mit Hilfe vom BUND Koblenz vor zwei Jahren startete, freute sich über den Besuch, erklärte dem Integrationsbeauftragten die Entstehungsgeschichte des Gartens und zog Bilanz aus den letzten Jahren: „Nachbarn verschiedener Nationalitäten haben hier ein Ort der Begegnung geschaffen. In dem “Garten für alle„ findet über Sprachbarrieren hinweg ein Austausch unterschiedlicher Kulturen statt, was uns alle bereichert. Dabei sind die Gartenideen so vielfältig wie die Teilnehmer. Ob wir zusammen Kartoffeln oder Tomaten anbauen: wir “alle„ gehören dazu. So konnte in den letzten Jahren die neue Umgebung für viele geflüchtete Familien zu einer neuen Heimat werden“.

Miguel Vicente zeigte sich sehr angetan von der Nachbarschaftsinitiative: „Der “Garten für alle„ ist eine wunderbare Idee, die Menschen durch ein gemeinsames Anliegen zusammenzuführt, diese Initiative steht stellvertretend für die vielen guten Beispiele gelungener Integration zugewanderter Menschen in Rheinland-Pfalz“. Die Initiative freute sich auch über den Besuch von mehreren Kommunal- und Bundespolitikern, denn „wir brauchen eine zukunftsfähige Integrationspolitik, die die Menschen in ihrer Vielfalt in dem Vordergrund stellt“, sagte Hainz.

Pressemitteilung Bündnis 90/Die Grünen