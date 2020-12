Initiative Region Koblenz-Mittelrhein: Weiteres Netzwerk „Strategische Kooperationsregionen in ländlichen Räumen“

Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 13:20 Uhr

Aufgrund von Covid-19 konnte das Netzwerktreffen nicht wie ursprünglich geplant am Bodensee stattfinden. Dennoch hat der stellvertretende Vorsitzende Michael Becher an einer Videokonferenz mit den sieben Partnerregionen – Nordthüringen, Ems-Achse, Vorpommern, Südwestfalen, Koblenz-Mittelrhein, Vierländerregion Bodensee und dem Allgäu – teilgenommen. Alle Regionen fokussieren sich während der Corona-Krise immer mehr darauf, mit ihren Akteuren über Webinare oder Webkonferenzen zu kommunizieren. Ein Kommunikationsweg über den man sicher weiter diskutieren wird.

In dem Videochat fand ein sehr guter Austausch mit vielen Anregungen und Informationen statt. Dabei wurden interessante Fragen diskutiert: Wie wird die Arbeit in den Regionen während Corona organisiert? Wie wirkt sich die Krise auf die regionale Ökonomie aus? Wie geht es weiter nach der Krise? Was brauchen Unternehmen, damit die Wirtschaft wieder anläuft? Gerade im Vergleich zu den anderen Regionen wurde erneut deutlich, dass die Region Koblenz-Mittelrhein eine institutionelle Rahmen beziehungsweise eine Dachorganisation zur Vernetzung benötigt. Gerade mit Blick auf Covid-19 wurde der Schluss gezogen, dass die Vernetzung aller Akteure ein wichtiger strategischer Vorteil sein kein, beispielsweise in Bezug auf eine Gesundheitsregion.

Die Projektpartner, die Südwestfalen Agentur, verfügt alleine über 14 hauptamtliche Mitarbeitende, die gemeinsam daran arbeiten, die Kräfte von Wirtschaft und Politik zur wettbewerbsfähigen Positionierung der Region zu bündeln. Die Gründung einer Regiopolregion Koblenz-Mittelrhein ist daher ein dringend notwendiger Schritt in die richtige Richtung. Zum Hintergrund: In dem durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderten Vorhaben wurden sieben Kooperationsregionen in ländlichen Räumen ausgewählt, die in den nächsten zwei Jahren im Rahmen anwendungsorientierter Forschung begleitet werden. Damit soll eine differenzierte Betrachtungsweise der ländlichen Räume erreicht werden, förderliche Organisationsstrukturen und Akteurskonstellationen identifiziert und zentrale Erfolgsfaktoren anderen Nachahmer-Regionen zugänglich und nutzbar gemacht werden.

Weitere Informationen auf der Internetseite www.starke-regionen.de.