Hortis räumen den Wald auf

Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 14:30 Uhr

Auch in diesem Jahr verbrachten die Hortis der Kindertagesstätte (Kita) Chateau-Renault die Herbstferien im Wald an der Grillhütte Hümmeroth.

Neben den immer beliebten Aktionen wie Schnitzen, am Bach Staudämme bauen, Holzhütten errichten in Waldhausen sowie eine Schatzsuche im Wald stand in diesem Jahr auch der Umweltschutz im Fokus. Mit neuen Müllsammelzangen ging es rund um die Grillhütte auf Mülljagd. Es wurde fleißig gesammelt und so kam einiges an Unrat zusammen. Alte Abflussrohre, Dachpappe und große Kunststoffteile schleppten die eifrigen Hortis zur Hütte. Die neuen Müllsammelzangen wurden von Olaf Radomski und seiner Firma Hair & Beauty Radomski gesponsert. Dafür bedankt sich die Kita Chateau-Renault ganz herzlich, ebenso bei den Mitarbeitern der Stadt Mülheim-Kärlich für die endgültige Müllentsorgung. „Wir halten weiterhin die Augen in Sachen Umweltschutz offen.“