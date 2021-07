Hilfsgüterfahrt nach Rumänien

privat privat privat privat privat

„Liebe Helfer, Sach- und Geldspender und Unterstützer der Aktion Direkthilfe für Osteuropa, nun sind schon wieder fast vier Wochen vergangen, dass wir mit unserer bereits angekündigten Hilfsgüterfahrt nach Bacova in Rumänien, am 12. Juni mit dem bis unters Dach voll beladenen LKW in Koblenz gestartet sind. Doch etwa eine Woche zuvor hatten wir fast zwei Tage lang mit fleißigen Helfern den LKW mit den Sachspenden, die Euch allen von den Sammlungen bekannt sind, beladen.

Jedoch einige Tage zuvor mussten wir den hinteren Teil der Ladung wieder umräumen, damit die dringend für das Krankenhaus in unserem Zielort benötigten medizinischen Güter mitgenommen werden konnten. Aufgrund einer Anfrage beim Krankenhaus Marienhof erhielten wir von dort für diese Hilfsgüterfahrt noch eine große medizinische Sachspende, die auch wegen der Corona-Situation dort unbedingt gebraucht wurde. Auch von Totto Lotto bekamen wir noch eine große Menge an Sachgütern, unter anderem weiße Damen-Polohemden, die bei den Krankenschwestern eine gute Verwendung finden werden. Auch hier gilt den zuletzt genannten Sachspendern ein ganz großes Dankschön. Nachdem nun alle medizinischen Güter auf dem LKW neu verstaut waren, konnten wir die Ladetüren schliessen, dass Motorfahrzeug anhängen und uns dann auf unsere Reise begeben. An diesem Tag schafften wir es, dank der überragenden Fahrleistung von Mario noch bis über die Grenze nach Österreich und verbrachten auf einem Autohof in der Nähe von Linz unsere erste Nacht im LKW. Am Folgetag machten wir uns dann so gegen 7 Uhr wieder auf die Weiterfahrt, wobei wir wegen unserer Hilfsgüterfahrt vom Sonntagsfahrverbot ausgenommen waren.

Bis nach Budapest verlief unsere Fahrt zügig, doch hier verbrachten wir fast zwei Stunden im Stau ohne die Möglichkeit dem Stau ausweichen zu können. Doch nachdem wir den Stau überwunden hatten ging es wieder zügig weiter, sodass wir noch am späten Abend die Grenze nach Rumänien durchfahren konnten und in der Nähe von Arat wieder auf einem Autohof unsere nächste Nacht verbrachten. Von dem Autohof machten wir uns wieder zeitig auf Weg zu unserem noch etwa 120 Kilometer entfernten Ziel- und Abladeort. Die Fahrt dorthin verlief auch auf einer in Rumänien sehr gut ausgebauten Autobahn. Doch mit dem Moment als wir die Autobahn verlassen hatten, wurde es sehr eng und die Straßen bis zur Abladestelle hatten viele Schlaglöcher, sodass hier die Fahrkunst von Mario Pleyer sehr gefragt war. Auch waren zum Teil die Wohnhäuser rechts und links der Straße in einem Zustand, in denen unsere Bürger nicht wohnen wollten. Doch wie und womit sollen diese Menschen das verändern, wenn die Arbeitslosigkeit sehr groß und das Geld gerade so zum Leben reichen muss. Wir erreichten wie zeitlich besprochen nun Bacova unser Ziel der Reise und dort die gemeinnützige Organisation Federatia Caritas Timisoara.

Hier wurden wir von einem deutschsprechenden Rumänen mit seinen Helfern erwartet und so konnten wir bald mit der Entladung der Hilfsgüter beginnen, in eine Halle die sicherlich nicht unserer deutschen Vorstellung entsprach, aber für den Zweck reichte und vor allem auch den Möglichkeiten geschuldet ist, in diesem nicht mit Reichtum überschütteten Land. Aus der Sichtweise heraus wurde uns noch mehr bewusst wie wichtig und notwendig eine weitere Unterstützung bedürftiger Länder Osteuropas ist. Hier kam uns sehr viel Dankbarkeit durch die Caritas vor Ort und auch von den Helfern vor Ort entgegen. Da der, von der Direkthilfe bekannte Arzt Radu Barbos wegen einer dringenden Notoperation nicht zu uns kommen konnte, um die medizinischen Hilfsgüter in Empfang zu nehmen, wurden diese noch am Folgetag durch Krankenhausmitarbeiter im Lager abgeholt und ins Krankenhaus gebracht. Auf den im Anhang befindlichen Bildern kann man den Arzt sehen, der tatkräftig mit anpackt. Betrachtet man den äußeren Zustand des Krankenhauses muss man anmerken, dass das schlechteste Krankenhaus in Deutschland in diesen Land den reinen Luxus bedeuten würde und hier gilt ein besonderer Dank dem Krankenhauspersonal, dass sich trotz aller Widrigkeiten und Zustände für die Kranken einsetzt.

Nach dem Abladen und einem Mittagessen in einem kleinen Gasthaus vor Ort machten wir uns dann noch am gleichen Tag auf die Rückreise und erreichten mittwochs, 16. Juni, am späten Abend wieder mit vielen neuen Eindrücken unser zu Hause. Abschließend war es für den Fahrer Mario und mich eine gute Reise, die uns darin bestärkt hat, weiterhin die Sammlungen durchzuführen, um bedürftige Menschen in Osteuropa zu unterstützen. Allerdings ohne Eure Hilfe liebe Helfer und Unterstützer der Aktion Direkthilfe können wir das nicht leisten, deshalb macht bitte weiter tatkräftig mit. Vielen Dank an Euch Alle und ein Vergelts Gott für die in der Vergangenheit geleistete Arbeit.

Es grüßen Euch ganz herzlich Mario Pleyer und Jakob Rosenbaum“