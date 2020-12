Hilda Gymnasium erzielte große Erfolge im Bundeswettbewerb Fremdsprachen Englisch und Französisch

Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 12:10 Uhr

Schülerinnen nahmen an dem renommierten Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil und belegten hervorragende Plätze im Solo-Wettbewerb.

Die abgebildeten Schülerinnen nahmen (zum Teil schon zum zweiten Mal erfolgreich) an dem renommierten Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil und belegten hervorragende Plätze im Solo-Wettbewerb. Dimitrina Dimova gewann den dritten Landespreis mit der Fremdsprache Englisch, Luca-Zoe Barthel den ersten Landespreis mit der Fremdsprache Französisch.

Normalerweise findet die Preisverleihung an einem Gymnasium in Rheinland-Pfalz statt, wo sich die Gewinner treffen und gemeinsam ihren Erfolg feiern. Dies ist leider in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, aber die Schülerinnen freuen sich trotzdem über ihre Urkunde und den Gewinnerscheck.