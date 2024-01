„Herz Terz“ begeistert mit emotionaler Choreografie

Foto: Tom Theisen

Am 16. Dezember 2023 zeigten die talentierten Tänzerinnen der Gruppe „Herz Terz“ unter der Leitung von Alexandra Huiskens beim Jugend-Mannschaftspokal 2023 in Ingelheim eine beeindruckende Leistung. Die Schülerinnen der Jahrgangsstufen 9 bis 12 des Mittelrhein-Gymnasiums präsentierten eine Darbietung, die nicht nur technisch anspruchsvoll war, sondern auch eine starke ästhetisch-emotionale Komponente enthielt. Mit ihrer technischen Präzision und einem beeindruckenden Einfühlungsvermögen in die Musik setzten sie die von der Schülerin Sophia Cremanns zusammengestellten Choreografie um. Die energiereichen Bewegungen zeichneten sich durch einen geschickten Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung aus.

Die hohe Präsenz auf der Bühne und die Fähigkeit, musikalische Details in die Bewegungen zu integrieren, wurden von den Wettkampfrichtern auf höchstem Niveau bewertet, sodass sich „Herz-Terz“ den wohlverdienten ersten Platz im Formationswettbewerb sicherte. Die Tänzerinnen dürfen sich nun auf die Deutschen Meisterschaften im Sommer 2024 freuen. Die Schulgemeinschaft des Mittelrhein-Gymnasiums Mülheim-Kärlich gratuliert „Herz Terz“ herzlich zu diesem herausragenden Erfolg und wünscht viel Erfolg für die Deutschen Meisterschaften.

Pressemitteilung: Mittelrhein-Gymnasium Mülheim-Kärlich