Herbstferienschule an der Untermosel war erfolgreich

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 16:52 Uhr

Die Herbstschule RLP fand unter großem Einsatz von vier Ehrenamtlichen des Dekanates Maifeld-Untermosel und in enger Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz statt. In den zwei Wochen der Herbstferien konnten fast 60 Schüler von der ersten bis zur achten Klasse an den Standorten Dieblich, Winningen und Kobern mit vier Lehrerinnen Mathematik und Deutsch wiederholen und die Anton-App mit Hilfe von bereit gestellten Laptops kennenlernen. Neben vielen Kindern aus Familien von Geflüchteten kamen auch Kinder aus deutschen Familien in den Genuss dieses integrativen Projektes, das vom Bildungsministerium ermöglicht wurde.

„Bildung, Bildung, Bildung – das höre ich so oft aus der Politik“, führt Werner Huffer-Kilian, Pastoralreferent des Dekanates und zuständig für die Herbstferienschule aus, „und hier konnte gezeigt werden, dass die Kinder, die durch die Corona-Bedingungen Nachholbedarf zeigten, intensiv lernen können. Zehn bis 15 Kinder hatten jeweils zwei Lehrerinnen, ein tolles Verhältnis, das sich so manche Schule wünscht.“ Intensiv, abwechslungsreich, immer unter Beachtung der Hygieneregeln und sogar mit Freude am Lernen und Lehren gestalteten die Pädagoginnen die drei Vormittagsstunden von Montag bis Freitag.

„So stelle ich mir Schule vor, vor allem die Grundschule, nämlich fürsorglich und dem einzelnen Kind zugewandt zu sein, sowohl die Förderung des Wissens als auch die der Persönlichkeit im Blick zu haben“, meinte eine junge Lehramtsanwärterin, „so steht es ja auch als Ziel in unserem Schulgesetz, und leider kommt das zweite Ziel oft zu kurz.“ In ihrer „Klasse“ ging sie mit ihrer Kollegin immer wieder von Tisch zu Tisch und konnte so jedem Kind viel Aufmerksamkeit schenken. Die Kinder, die Fragen hatten, zeigten sich geduldig, warteten bis sie an der Reihe waren – eine entspannte positive Lernatmosphäre war spürbar.

Eine Besonderheit konnte die Herbstferienschule in Kobern bieten: Das Arbeiten mit der Anton-App, dem Lernprogramm für die Klassen 1 bis 10. Sie ist kostenlos und werbefrei, bietet Übungen und interaktive Erklärungen zu allen wichtigen Fächern. Die App motiviert Schüler durch Belohnungen wie Sterne und Pokale für gutes Lernen und ist einfach zu handhaben.

„Ich habe das mit meiner Nichte ausprobiert“, meint Ajete Mehmedi, angehende Referendarin und eine der Lehrerinnen in Kobern, „und sie funktioniert gut. Falls es zu Schulschließungen wegen Corona kommt, dann sind unsere Kinder mit Anton schon mal gut eingeübt und hatten Spaß damit.“ Sie war schon bei der Sommerferienschule des Dekanates dabei und ist überzeugt, dass diese Art, die Ferien zu gestalten, sinnvoll ist und Erholung nicht zu kurz kommt.

Werner Huffer-Kilian verabschiedete die vier Pädagoginnen und dankte für ihr Engagement und die gute und einfache Zusammenarbeit. „Die Herbsferienschule war schon der zweite Schritt, um benachteiligte Familien zu unterstützen. Die Kinder müssen es uns wert sein“, meinte der im Dekanat für Flüchtlingsfragen zuständige Pastoralreferent, und fügte hinzu: „Ohne die tatkräftige organisatorische Unterstützung durch viele ehrenamtlich Tätige vor Ort wäre die Maßnahme nicht zustande gekommen.“

Die Fachkonferenz Asyl-Migration-Integration des Dekanates Maifeld-Untermosel analysiert regelmäßig die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Situation vor allem der Kinder in geflüchteten Familien. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass Bildungsnotstand in benachteiligten Familien herrscht. Das Angebot der Herbstferienschule von Seiten des Bildungsministeriums wurde begrüßt. Kinder aus benachteiligten Familien – nicht nur aus Familien von Geflüchteten – sollten in den Genuss dieser und anderer Förderungen kommen.