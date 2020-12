Herbstaktionen der Dieblicher Pfadfinder

Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 12:40 Uhr

Bereits unmittelbar nach den erfolgreichen Sommeraktionen, für die der Stamm Treverer viel Zuspruch und Anerkennung von den Teilnehmern und Eltern erhalten hatte, reifte die Idee, das Ganze in den Herbstferien in ähnlicher Form zu wiederholen.

Nach einer intensiven und aufwändigen Planung wurden die Pfadfinder am ersten Morgen unter Beachtung des Hygienekonzeptes „Corona-konform“ von der Stammesführung begrüßt und sofort in ihre jeweiligen Gruppen weitergeleitet, in der sie die nächsten Tage verbringen sollten. Die Gruppenführer hatten sich für ihre Sippen und Meuten jeweils ein eigenes Programm ausgedacht.

Die Sippe Aguja und Sippe Alaskan besuchten am Sonntag nacheinander den Goloring, eine keltische Ringwallanlage, die inmitten von eisenzeitlichen Grabhügelfeldern südlich des Karmelenberges liegt. Dabei konnten die Pfadfinder auch etwas über die Hintergründe des eigenen Pfadfinderstamms lernen, da die “Treverer" ebenfalls ein keltisches Reitervolk waren. Mit einer eindrucksvollen Führung begeisterten Toni Dickers und Wilfried Oster vom Kuratorium für Heimatforschung und -pflege Kobern-Gondorf unsere Sipplinge.

Meute Lynx entschied sich für einen Besuch des Kulturzentrums Festung Ehrenbreitstein und erkundete, ebenso wie am nächsten Tag die jüngste Meute Baghira, die dortigen Ravensburger Spielewelten, die zu einem interaktiven Erlebnis einluden – selbstverständlich inklusive einer Fahrt mit der Koblenzer Seilbahn. Weitere Ziele der Herbstaktionen waren der Hochwildschutzpark Hunsrück in Rheinböllen und der Wild- und Freizeitpark Westerwald in Gackenbach. Dank einer Apfelpflück-Aktion auf dem Dieblicher Berg und Abgabe der Äpfel in einer Fruchtsaftkelterei sind die Pfadfinder zurzeit gut mit Apfelsaft versorgt.

Während es die jüngste Meute noch zu Damwild und Wildschweinen auf den Remstecken zog und sie anschließend den Wald erkundeten, ging es für die Sippe Alaskan ins Zoologische Forschungszentrum nach Bonn. Ein Kontrastprogramm war das Abenteuer Golfen in Kobern-Gondorf, für das sich zwei Gruppen der Treverer entschieden hatten.

Aber auch im Kerpestal und rund um den Gruppenraum waren Aktivitäten angesagt. Eine Wanderung mit Baumbestimmung stand ebenso auf dem Programm wie Bogenschießen oder die Flucht aus einer Escape-Jurte. Je ein Filmabend im Kerpestal für die Meuten und Sippen rundeten das vielseitige Programm ab. Es war wieder eine sehr schöne Treverer-Aktion, die Dank des Ideenreichtums und des tollen Engagements der Gruppenführer des Stammes in den Herbstferien zustande kam.

Alle, die bei den Dieblicher Pfadfindern mitmachen möchten, können sich im Internet unter www.stamm-treverer.de informieren oder schreiben eine E-Mail an vorstand@stamm-treverer.de. Die Herbstaktionen der Dieblicher Pfadfinder wurden finanziell gefördert vom Landesjugendamt Rheinland-Pfalz und dem Jugendamt des Kreises Mayen-Koblenz.