Heimatfreunde Güls bringen Brezel zu den Kindern

Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 15:25 Uhr

Heimatfreunde Güls Heimatfreunde Güls Heimatfreunde Güls

Deswegen brachten die Gülser Heimatfreunde die Martinsbrezeln (einzeln verpackt) in diesem Jahr einfach in die Gülser Kindergärten sowie in die Gülser Grundschule und bereiteten damit sowohl den Kindern als auch den Erzieherinnen und dem Lehrpersonal eine große Freude. So konnte wenigstens im kleinen Rahmen ein wenig St. Martin gefeiert und die Tradition aufrecht erhalten werden.