Heiligkeit in unheiligen Zeiten? – Spannende Jubiläumsakademie an der Vinzenz Pallotti University

Jubiläumsakademie in Vallendar anlässlich 60 Jahre Heiligsprechung von Vinzenz Pallotti. Foto: Daniela Hahn

Das Thema der Akademie war „Phänomen Heiligkeit – theologische und religionswissenschaftliche Perspektiven – Sehnsucht und Projektion, Faszination und Manipulation – zur Ambivalenz des Heiligen“. Provinzial Pater Markus Hau SAC eröffnete die Veranstaltung und anschließend stimmte der Diözesanbischof von St. Pölten, Alois Schwarz, mit seinem Festvortrag zum Thema „Heilige Ansprüche in unheiligen Zeiten – Herausforderungen und Chancen christlichen Lebens heute“ auf die Akademie ein und kam zu dem Schluss, dass wir zwar in anspruchsvollen Zeiten leben, jedoch keineswegs in unheiligen.

Heiligkeit sei ein Beziehungsgeschehen und nur in der Beziehung zu Gott möglich, so Schwarz. Um den Weg der Heiligkeit zu beschreiten, brauche es beides: Der Mensch müsse an Gott dran bleiben, denn Gott bleibe auch immer am Menschen dran.

Der zweite Veranstaltungstag bot ein vielfältiges Vortragsprogramm und thematisierte das Heilige aus verschiedenen Aspekten, verbunden mit einem kurzen Blick in andere Kulturen und Religionen. Was sperrig klingen mag, wurde spannend und kurzweilig umgesetzt. Themen waren beispielsweise „Heilige – unvollkommene Vorbilder“ und „Indien – heiliger Boden, heiliges Land“.

Dr. Stefan Ley, Leiter der Katholischen Fachstelle für Jugendarbeit Westerwald/Rhein-Lahn und Jugendseelsorger, der selbst Vollblutmusiker ist, referierte mitreißend zum Thema „God is a DJ – über Popmusik und Glaube“. Er lud mit Hörbeispielen zu einem Streifzug durch die Landschaft verschiedenster musikalischer Genres ein und analysierte diese, von klassischen Gotteslob-Liedern über Rock, Pop und Soul bis hin zu White Metal. Dabei betonte er die Wichtigkeit einer pastoralen Öffnung für modernes und populäres geistliches Liedgut, ohne deren Anwendung er in der Pastoral gar nicht arbeiten könne,Die Jubiläumsakademie wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer als konstruktiv, facettenreich und inspirativ gelobt, was auch jederzeit an der guten und gelösten Stimmung ablesbar war.

Pressemitteilung: Vinzenz Pallotti University