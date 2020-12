Hans-Zulliger-Schule ist bestens vorbereitet – Förderverein unterstützt mit Alltagsmasken

Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 12:43 Uhr

Als erste Klasse starten die Abschlussschüler der Hans-Zulliger-Schule nach mehr als sieben Wochen Abstinenz nun in den Corona-Schulalltag.

Zwar wurden sie durch ihre Lehrer mit Materialien zum häuslichen Lernen versorgt, aber auch hier freuen sich die Jugendlichen, dass sie endlich wieder zusammen mit ihren Freunden lernen können.

Nach eingehenden Belehrungen zu den Hygieneregelungen werden sie diese sicher in besonderem Maße beachten und einhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist dabei unverzichtbar um die Mitmenschen zu schützen. Eigentlich sind die Eltern gehalten ihre Kinder auszustatten. Der Förderverein der Freunde und Förderer der Lernbehinderten Koblenz schenkt allen Schülern eine zusätzliche Alltagsmaske, damit sie auch die Gelegenheit zum täglichen Wechsel haben, wenn eine Maske in der Wäsche ist. Damit werden nicht nur die Familien unterstützt, sondern auch der Einstieg in den neuen Unterrichtsalltag für Schüler und Lehrpersonen auf diese Weise erleichtert.

Die wunderbare Idee stammt vom Vorsitzenden MdB Detlev Pilger und wurde sofort in die Tat umgesetzt. In Vertretung der Schülersprecherin Leticia Milikic nahmen die Schüler die ersten Alltagsmasken für die Schulgemeinschaft in Empfang. Lieferant war die Änderungsschneiderei Doughanji aus der Koblenzer Vorstadt.

Künftig werden die Schüler nicht nur farbenfroh den Schulalltag beleben, sondern auch ihre Mitschüler und Lehrpersonen vor der Weitergabe der gefährlichen Viren schützen. Die Abschlussklasse teilt sich das Schulgebäude für einige Monate mit Schülern der Julius-Wegeler-Schule. Die Räumlichkeiten und die Abläufe sind so geregelt, dass sich die Schülergruppen nicht treffen. Das gilt sowohl für die Wege im Gebäude als auch für die Pausen und die Toiletten. Wie auch bei den Alltagsmasken stand auch hier der Gesundheitsschutz im Vordergrund aller Überlegungen.