Halloween-Gruselspaß in Kaltenengers

Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 15:51 Uhr

Nachdem zu Beginn mit Hilfe von Schrumpffolien Halloween Motive als Schlüsselanhänger gebastelt wurden, begab sich die Gruppe zusammen mit ihren zwei Betreuern in den aufwendig, schaurig präparierten Gewölbekeller des alten Rathauses in Kaltenengers. Trotz schauerlicher Umgebung, inklusive Knochen und Spinnennetzen, stiegen die Kinder in die Welt des Düsterwaldes ab und verwandelten sich in Werwölfe, Dorfbewohner und weitere Rollen für das beliebte Werwolf-Spiel. Nach erfolgreicher Rückkehr aus dem Keller ging es mit der nächsten Basteleinheit weiter, in der Kürbismotive für eine Laterne bemalt wurden.

Gegen 17:30 Uhr stärkten die Kids sich am Halloween Buffet mit Gespenster-Suppe, Nudelsalat und Würstchen. Voller Tatendrang begab sich die Gruppe im Anschluss auf eine Nachtwanderung, in der sie durch mysteriöse Lichter zu einem von einer riesen Spinne bewachten Schatz geleitet wurden. Zum Abschluss des Abends wurde noch als Nachtisch ein gift-grüner Wackelpudding verspeist und die Gruppe rund um Jugendarbeiter Alex Schroedter und die ehrenamtlichen Helfer Joas Andres und Finn Kosubke waren sich über einen Erfolg der Aktion einig. Weitere Informationen zur Kinder- und Jugendarbeit erhalten sie auf Facebook (Kommunale Jugendarbeit VG Weißenthurm), Instagram (thats.it.jugendarbeit) oder auf unserer Internetseite www.thatsit-weissenthurm.de.